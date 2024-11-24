Матвиенко предложила провести в России Десятилетие семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: council.gov.ru

Российскому обществу необходимо Десятилетие семьи по аналогии с десятилетиями детства и науки, чтобы достичь желаемых результатов в семейной и демографической политике. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента. Публикация приурочена ко Дню матери.

«Наш Президент [Владимир Путин] наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Это срок и большой, и одновременно маленький — в масштабах исторического развития и демографических процессов. Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — выразила уверенность спикер Совета Федерации.

При этом она констатировала, что, как и в большинстве случаев научные исследования, семейная политика не дает быстрых результатов. «А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов… и время», — пояснила она.

Матвиенко также отметила, что, несмотря на реализацию множества предложений, выдвинутых за 16 лет, прошедших с предыдущего Года семьи (в том числе и в национальном проекте «Демография»), «не привела к коренному перелому в демографической тенденции». Впрочем, по ее мнению, воплощение в жизнь этих идей всё же позволило предотвратить возникновение в России демографического кризиса.

«Кроме объективных факторов, связанных с „демографическими ямами“ прошлых лет, конечно, имела место определенная разрозненность действий. И сегодня уже очевидно, что глубина проблемы требует проведения единой, скоординированной семейноцентричной государственной политики. Только так. На протяжении всего Года семьи мы двигались именно к этому», — добавила Председатель Совфеда.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й в России Годом семьи. Позднее в послании Федеральному Собранию он призвал «в горизонте ближайших шести лет» «добиться устойчивого роста рождаемости».