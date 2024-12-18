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Лейла Фазлеева: Год семьи завершается, но поддержка семей продолжается
Более тысячи мероприятий прошло в Татарстане в Год семьи. Год заканчивается, но работа, направленная на поддержку семей и популяризацию семейных ценностей в регионе будет продолжена. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«Сегодня мы подводим предварительные итоги Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Семья — основа государства, основа нашей страны. Этот год нацелен на формирование и сохранение устойчивых традиционных семейных ценностей, характерных для России», — сказала она.
В текущем году в республике провели более тысячи мероприятий. Более 12 тыс. материалов опубликовано в СМИ, все они посвящены семейным ценностям и семейной политике.
«Подведение итогов Года семьи пройдёт 22 декабря в режиме телемарафона на ТНВ. В течение 12 часов — с 9 утра и до 21 часа вечера – наши коллеги будут рассказывать о семьях Татарстана», — добавила Фазлеева.
Она также отметила, что в течение года особое внимание было уделено семьям участников СВО. Все их запросы решаются в оперативном режиме.
«Год заканчивается, но все последующие годы работа органов государственной и муниципальной власти будет связана с поддержкой семьи, материнства и детства, семейных ценностей», — подчеркнула Фазлеева.
Напомним, поддержка семей с детьми в России осуществляется по национальному проекту «Демография».
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