Естественная убыль населения в Татарстане выросла более чем на 60%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам первых восьми месяцев 2024 года в Татарстане естественная убыль населения увеличилась более чем на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года (6929 человек по сравнению с 4232). Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В результате соответствующий показатель по региону за год вырос с -1,6 до -2,6 на одну тысячу населения (однако это меньше, чем было по итогам января — июля).

За январь — август в Татарстане было зарегистрировано 23 340 рождений — на 803 меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом в августе темпы снижения рождаемости ускорились с 2,2% по итогам первых семи месяцев 2024-го до 3,3%.

Вместе с тем в республике зафиксировано 30 269 летальных случаев — на 1894 больше, чем за январь — август 2023-го. Темпы роста смертности не изменились — 6,5%. Число младенческих смертей по сравнению с минувшим годом уменьшилось с 75 до 67.

Показатель рождаемости на одну тысячу населения уменьшился с 9,1 за первые восемь месяцев минувшего года до 8,8 (по итогам первых семи месяцев текущего года он равнялся 8,7), тогда как показатель смертности вырос с 10,7 до 11,4.

Ранее Татарстан вошел в число регионов — лидеров по рождаемости по итогам января — июля 2024 года.