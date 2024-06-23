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Загитова о посещении Сабантуя: Мне кажется, пузо уже выросло
Посетившая сегодня Сабантуй в казанском поселке Мирный посол Игр БРИКС и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в шутливой форме отозвалась о специфике этого события. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне здесь нравится, тут всегда такая теплая атмосфера, очень домашняя. Как будто к бабушке с дедушкой приехала. Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. Тут пузо уже выросло, мне кажется», — не без иронии относительно влияния праздника плуга на ее спортивную форму прокомментировала мероприятие победительница Олимпиады 2018 года.
Во время разговора, замечает федеральное агентство, Загитова кормила морковкой лошадей и пони на одном из подворий Сабантуя.
Подробнее о торжествах в поселке Мирный, в рамках которых прошла церемония закрытия Спортивных игр стран БРИКС, читайте в материале «Татар-информа» «Напомнило мне наш бразильский карнавал»: как Сабантуй в Казани объединил почти весь мир. Праздник плуга в столице РТ отметили и на двух других площадках: на озере Лебяжье и в березовой роще поселка Дербышки.
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