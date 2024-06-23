Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром Сабантуя в казанском поселке Мирный

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Мастер спорта по борьбе на поясах и заслуженный мастер спорта по национальной борьбе Раиль Нургалиев, многократный чемпион России и мира по корэш, стал абсолютным батыром Сабантуя, прошедшего сегодня в березовой роще казанского поселка Мирный.

Победителю подарили барана и автомобиль «Лада Гранта». «Моя 39-я [призовая] машина, а баранов уже нет», — не без самоиронии сказал он корреспонденту «Татар-информа».

Сначала Нургалиев победил в наивысшей весовой категории, а затем взял верх над другим прославленным борцом — Ильмиром Тухватуллиным, который до того стал лучшим в весовой категории 100 килограммов.

После победы Раиль Нургалиев поздравил татарский народ с праздником плуга. «Пользуясь случаем, поздравляю гостей с праздником Сабантуй. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, и процветания ваших семей», — сказал он.

В прошлом году Нургалиев стал абсолютным батыром XIII Всероссийского сельского Сабантуя и обладателем 38-го за свою спортивную карьеру призового автомобиля.

Подробнее о торжествах в поселке Мирный, в рамках которых прошла церемония закрытия Спортивных игр стран БРИКС, читайте в материале «Татар-информа» «Напомнило мне наш бразильский карнавал»: как Сабантуй в Казани объединил почти весь мир. Праздник плуга в столице РТ отметили и на двух других площадках: на озере Лебяжье и в березовой роще поселка Дербышки.

Автор материала — Энже Габдуллина.