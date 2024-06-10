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Фигуристка Загитова рассказала о страхах, связанных с ее внешним видом
О страхах, связанных со своим внешним видом, рассказала Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова. В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» она рассказала, что боится общественного осуждения.
«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо», – пояснила спортсменка.
По словам Загитовой, сейчас она прорабатывает данные страхи и в этом ей помогают ее близкие люди, которые говорят ей добрые слова.
«С их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что всё делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», – посоветовала фигуристка.
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