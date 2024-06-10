Фигуристка Загитова рассказала о страхах, связанных с ее внешним видом

Фото: © «Татар-информ»

О страхах, связанных со своим внешним видом, рассказала Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова. В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» она рассказала, что боится общественного осуждения.

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо», – пояснила спортсменка.

По словам Загитовой, сейчас она прорабатывает данные страхи и в этом ей помогают ее близкие люди, которые говорят ей добрые слова.

«С их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что всё делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», – посоветовала фигуристка.