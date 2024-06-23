Фарид Мухаметшин поприветствовал гостей Сабантуя на Лебяжьем озере

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил одну из площадок Сабантуя в Казани, которая развернулась в лесопарке озера «Лебяжье». Здесь были организованы сельские подворья от районов, традиционные состязания и игры, праздничная концертная программа, передает пресс-служба татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин в сопровождении главы Кировского и Московского районов города Владимира Жаворонкова ознакомился с площадками, на которых были представлены традиции и обычаи народов, проживающих в Татарстане. Сельские подворья и быт родного села показали Алькеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Новошешминский и Чистопольский районы.

От имени Раиса РТ Рустама Минниханова, депутатов парламента и Правительства республики Председатель Госсовета поприветствовал казанцев и гостей праздничного майдана.

«Мы чтим наш праздник Сабантуй и, как и на другие многонациональные праздники, стараемся вместе и дружно собираться на любимый многими „праздник плуга“. Сабантуй сегодня празднуют не только в Татарстане, но и в целом по стране, в дальнем и ближнем зарубежье. Осмотрев национальные подворья, я еще раз убедился в том, что жители Татарстана умеют не только хорошо работать, но и отдыхать», — сказал Мухаметшин.

Он выразил признательность казанцам за личный вклад в динамичное социально-экномическое развитие региона, а также за участие в общественной и национально-культурной жизни столицы.

«Я признателен жителям Казани, которые вносят свой большой вклад в промышленное производство нашей республики, помогая Татарстану находиться на первых местах в стране по объему производства и качеству жизни», — сказал глава татарстанского парламента.

Он также поблагодарил за помощь, которую казанцы оказывают участникам спецоперации и членам их семей.

Гостей праздничного майдана также поприветствовал глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. Гостями Сабантуя на Лебяжьем стали депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, заместитель председателя Комитета по социальной полике Светлана Вострикова, депутаты Госсовета Артур Абдульзянов, Ольга Воронова, Елена Кузьмичева, руководители профильных министерств и ведомств, муниципалитетов республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с приветственной речью на одной из площадок праздника.