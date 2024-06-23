Нигматуллин на Сабантуе поблагодарил работников всех отраслей за их труд

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин посетил одну из площадок проведения татарского народного праздника Сабантуй в Казани — березовую рощу поселка Дербышки и выразил благодарность работникам всех отраслей за их доблестный труд. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«В этот день мы благодарим работников всех отраслей за доблестный труд — на благо и процветание родного города, республики и страны. Выражаем вам искренние слова признательности», — произнес первый вице-премьер РТ со сцены и зачитал поздравление Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Нигматуллин также пожелал всем собравшимся, чтобы прекрасный праздник прибавил им хорошего настроения, дал новый заряд ярких и положительных эмоций. До своего выступления он осмотрел татарское подворье и представленную на Сабантуе продукцию ремесленников.

Праздничная программа на майдане в Дербышках началась в 10 часов утра. Всего здесь было организовано более 20 тематических площадок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участниками пролога, посвященного истории и традициям Сабантуя, стали более 300 артистов. На сцене выступили Ришат Тухватуллин, Артур Мингазов, Роман Плеханов, Ильгиз Шайхразиев, вокальное трио «Зуляйля», театр русской песни «Ворожея» и другие музыканты.

В 11 часов на майдане стартовали спортивные состязания, в том числе турнир по национальной татарской борьбе корэш. Также состоялись презентации блюд национальной кухни.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Тут же работали ремесленные мастерские, мини-зоопарк и фотозоны. Площадку «Татарское подворье — Татар хуҗалыгы» организовали Балтасинский и Сабинский районы РТ.

Помимо Дербышек, Сабантуй в Казани отпраздновали на озере Лебяжье и в поселке Мирный. В последней локации не только отметили праздник плуга, но и провели церемонию закрытия Спортивных игр стран БРИКС.