«Напомнило мне наш бразильский карнавал»: как Сабантуй в Казани объединил почти весь мир

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как китайцы с татарскими бабушками плясали

Вход на площадку Сабантуя в Мирном в этом году был разделен в целях гостеприимства: через первый заходили все желающие, а на втором с песнями и танцами встречали делегации сборных, прибывших на Игры БРИКС. Посетить праздник в последний день Игр решили спортсмены из самых разных стран – Бразилии, Китая, Ирана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и других, принимавших участие в соревнованиях. Гостей угощали чак-чаком и вручали им дождевики, поскольку день выдался пасмурным и временами ненастным.

Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на Сабантуй прибыли и почетные гости, среди которых были сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению Игр БРИКС, советник Президента России Игорь Левитин, экс-министр спорта России Олег Матыцин, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, делегаты Форума городов стран БРИКС+, именитые экс-спортсмены Алина Загитова, Данис Зарипов и многие другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Площадь от входа до главного майдана заняли 11 подворий, в которых представили свою программу районы Татарстана. Особый интерес к ним проявили иностранные спортсмены. В каждом из подворий можно было увидеть то китайцев, пляшущих с татарскими бабушками под «Апипу», то бразильцев, пробующих чак-чак рядом с «Кремлем», также выполненным из известного татарского угощения, то кыргызов, внимательно изучающих лошадей, привезенных из Мензелинского района.

Рустам Минниханов осмотрел все 11 площадок, успев стать почетным гостем свадьбы, которую сыграли на подворье Нурлатского района, и наградить победителя схватки в корэше между российским и бразильским борцами, устроенной Буинским районом.

После посещения подворий вип-гости отправились на главный майдан, где зрителей ждало большое представление.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас приезд гостей на Игры БРИКС – большая честь»

Традиционный пролог рассказывал историю батыра Азамата, который боролся за сердце любимой девушки Наджар. Она должна была выйти замуж за главного батыра Сабантуя. Представление проходило на татарском языке, и чтобы все гости могли погрузиться в перипетии сюжета, на экраны был выведен перевод на русский и английский.

Красной нитью по всему прологу проходила мысль о дружбе народов и открытости нашей республики и страны. Батыр Азамат три года путешествовал по всему миру, набирался знаний и сделал вывод – надо дружить и перенимать опыт.

«Когда-то и к нам приедут народы других стран, наши двери будут для них открыты. Пусть из наших окон будет виден весь мир», - звучало из уст главного героя.

После представления состоялась церемония закрытия Игр БРИКС. На сцене появились флаги всех стран, принявших участие в соревнованиях, а затем зрители увидели тематический ролик.

Рустам Минниханов: «Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России. Надеюсь, Казань и дальше будет получать такие задачи. Для нас приезд гостей на эти Игры - большая честь. К сожалению, соревнования уже завершились. Спасибо всем участникам!», - сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

О прошедших Играх БРИКС высказался и Игорь Левитин.

«Хочу поблагодарить Республику Татарстан, город Казань и Министерство спорта России за проведение Игр БРИКС. Когда принималось решение об их проведении, у нас не было сомнений, что они должны состояться именно здесь», - заявил он.

Впечатлениями от праздника поделился также мэр Анкары Мансур Яваш, начавший свою речь с фразы «Исәнме, Казан, исәнме, Татарстан!» («Здравствуй, Казань, здравствуй, Татарстан!», – прим. Т-и).

«Очень рад присутствовать на древнем празднике в городе с тысячелетней историей. Дружба между Казанью и Анкарой будет процветать. Благодаря ей мы будем развиваться и улучшать благосостояние наших стран», - заверил Мансур Яваш.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань задала очень высокую планку»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги Игр БРИКС в беседе с журналистами. По его словам, соревнования были проведены на очень высоком уровне.

«Было много сложностей. Проект был абсолютно новым. В рамках БРИКС соревнования такого уровня еще не проводилось. Россия, Татарстан и Казань – мы задали очень высокую планку. Многие спортсмены сравнивают [Игры БРИКС в Казани] с Олимпиадой. За этим форматом большое будущее. Только что завершили встречу с коллегами из Бразилии, они сказали, что им будет сложно такое повторить. Но мы обязательно будем им помогать», - сообщил он.

Министр напомнил, что изначально в Играх БРИКС в Казани планировались участие десятка сборных, однако со временем их число выросло до 84-х. Впереди еще соревнования по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу в Москве, после чего будут подведены основные итоги соревнований.

Ренато Масиель Де Са Нето: «Удивлен масштабом мероприятия – напомнило бразильские карнавалы» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Казань - мой второй дом»

Впечатлениями от Игр БРИКС и Сабантуя с «Татар-информом» поделился бразильский фиджитал-футболист Ренато Масиель Де Са Нето. Он уже не первый раз посещает Казань и утверждает, что его зовут Ренат.

«Казань - мой второй дом», - несколько раз на русском языке повторил бразилец.

«Рената» очень впечатлил Сабантуй, напомнивший ему о традиционных карнавалах на родине.

«Я впервые на Сабантуе. Было интересно встретиться с татарской культурой. Очень удивлен масштабом мероприятия, это даже напомнило мне бразильские карнавалы. Бразилия и Россия - это первые две буквы в БРИКС. Думаю, это не случайно – наши культуры очень близки», - отметил Ренато.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС были организованы блестяще и ему очень повезло представлять свою страну на таких крупных соревнованиях.

«Для меня это стало большой возможностью познакомиться с людьми из разных стран и завести новых друзей. Очень высокий уровень организации! А сами соревнования прошли в очень дружественной атмосфере», - заключил спортсмен.