Заболеваемость растет, темпы вакцинации не радуют: какова Covid-ситуация в Татарстане

Ежедневно почти тысяча татарстанцев заражаются коронавирусом. Сколько человек не дошли до медиков, чтобы привиться вновь, какими вирусами кроме Covid-19 болеют жители РТ, как ревакцинация помогает избежать госпитализации – рассказали представители Роспотребнадзора и Минздрава на пресс-коференции в «Татар-информ».

Владимир Жаворонков: «Заболеваемость коронавирусом растет. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане на сегодня составляет всего 3,9%» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Иммунитет низкий, темп вакцинации недостаточный

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане на сегодня составляет всего 3,9%. 1,4 млн жителей республики так не дошли до медиков, чтобы сделать повторную вакцинацию спустя полгода после первой прививки.

За все время в Татарстан всего поступило более 3 млн доз вакцины против коронавируса. «Спутник V» теперь можно ввести даже интраназально.

Но Минздрав республики констатирует – темпы вакцинации недостаточные, они не радуют.

«В одном американском медицинском авторитетном журнале написали на основе обзора, что у вакцинированных и после этого ревакцинированных вероятность госпитализаций с вариантом Covid-19 “Омикрон” была в 10,5 раз ниже, чем у невакцинированных», – привел аргумент заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вместе с этим заболеваемость коронавирусом растет. Сегодня в Татарстане за сутки выявили уже 998 случаев заражения.

«Мы несколько увеличили коечный фонд. Это было сделано из соображений доступности оказания стационарной помощи для населения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тяжело, но коллеги держатся и работают»

В нескольких районах Татарстана открывают дополнительные места для больных новой коронавирусной инфекцией.

«Мы несколько увеличили коечный фонд. Это было сделано из соображений доступности оказания стационарной помощи для населения. Были развернуты койки в Елабуге, Зеленодольске и еще в ряде районных центров. Для того, чтобы не было необходимости, скажем, из Зеленодольска пациента везти в Казань», – отметил Жаворонков.

Владимир Жаворонков уточнил, что на данный момент в РТ развернуто 972 койки для больных коронавирусом, свободные места пока есть.

В основном Covid-19 сейчас проходит в легкой форме. То есть самый большой наплыв пациентов ощущают поликлиники.

Владимир Жаворонков в свою очередь подчеркнул, что медики уже научились работать с вирусом, привыкли к нагрузкам.

«Предел прочности был испытан и мы поняли, где наша красная линия. На данный момент эту красную линию мы не перешли с точки зрения нагрузки. Тяжело, но коллеги держатся и работают, отдают себя профессии без остатка», – рассказал он.

Кроме того, и люди разобрались, что такое коронавирус и не вызывают врача на дом без особой причины.

Любовь Авдонина: «Именно сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа, пройти вакцинацию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гриппа нет, но привиться – самое время

В Татарстане пока не регистрируют случаи заболевания гриппом.

«Именно сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа, пройти вакцинацию. Потому что до выработки иммунитета должно пройти как минимум две недели», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина добавила, приход гриппа в Татарстан ожидается в середине октября или к началу ноября.

В Татарстане есть вакцины «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей с шести месяцев и беременных женщин.

Татарстанцы все чаще заражаются ОРВИ, но это норма

В Татарстане за неделю на 19% увеличилась заболеваемость ОРВИ.

«По заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями наблюдается небольшой рост, это сезонный подъем, он ожидаемый. Ежегодно осенью мы его регистрируем», – объяснила Любовь Авдонина

Среди жителей республики в основном циркулируют РС-вирус и риновирус. Есть единичные находки парагриппа и аденовируса.

В Татарстане с начала нового учебного года возобновили фильтры в школах – на учебу не пускают детей с признаками ОРВИ и температурой. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Детей продолжают прививать от Covid-19

Подростков продолжают прививать от коронавируса. По словам Владимира Жаворонкова, всего в РТ пришло 8720 доз «Спутника M», из них 75% вакцины израсходовано.

В Татарстане с начала нового учебного года возобновили фильтры в школах – на учебу не пускают детей с признаками ОРВИ и температурой.

«За прошедшие сутки не допущено до занятий 256 детей. Всего с 1 сентября – 1493 ребенка», – отметила замруководителя республиканского Роспотребнадзора.

Любовь Авдонина заметила, что цифры 2022 года меньше аналогичного периода прошлого года. По ее словам, это связано с тем, что уровень заболеваемости в прошлом сентябре был выше.

Она добавила, что закрытых школ и классов на разобщении сегодня в Татарстане нет.

По словам Любовь Авдониной В Татарстане не планируют вводить жесткие ограничительные мероприятия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Маски, обязательную вакцинацию и жесткие ограничения пока не ждем

В Татарстане не планируют вводить жесткие ограничительные мероприятия из-за новой коронавирусной инфекции.

По словам Любовь Авдониной, на данный момент рекомендательных мер достаточно, единственное, жители республики должны ответственнее подойти к вопросу вакцинации.

«Те штаммы, которые сегодня циркулируют – они иные, нежели те, которые были в самом начале пандемии. Заболевание протекает легче, период выраженных симптомов сократился, вместе с тем штаммы контагиозны и заразны, но ситуация на сегодня полностью управляемая», – объяснила замруководителя республиканского ведомства.

По словам Любовь Авдониной, масочный режим в данный момент носит рекомендательный характер.

Также в планах нет введения обязательной вакцинации.

«Мы надеемся, что наши граждане ответственно относятся к своему здоровью и сделают все необходимое, чтобы защитить себя и свои близких», – отметила санитарный врач Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главное – привиться

В мобильных пунктах вакцинации у казанского метро за сутки от гриппа привили 409 человек, от коронавируса – 280. Владимир Жаворонков отметил, что цифры пока небольшие. По его словам, пока не все жители города осведомлены об этой возможности привиться вне поликлиники.

Эти пункты будут работать до ухудшения погоды или пока интерес жителей совсем не иссякнет.

Любовь Авдонина призвала руководителей организаций приглашать медиков в рабочие коллективы. И прививать от коронавируса и гриппа своих сотрудников и членов их семей. Замминистра здравоохранения РТ в свою очередь ответил, что при обращении в поликлинику такую услугу предоставят без проблем.

Также в Казани работает пункт в ТЦ «Южный», а в Набережных Челнах в торговом центре «Омега».

В казанской седьмой больнице сделать прививку против гриппа и Covid-19 можно круглосуточно.

«Мы надеемся, что наши граждане ответственно относятся к своему здоровью и сделают все необходимое, чтобы защитить себя и свои близких», – отметила санитарный врач.