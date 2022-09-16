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Ру Тат
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Здоровье
16 сентября 2022  11:52
Эвелина Киселёва

За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 19%

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В Татарстане за неделю на 19% увеличилась заболеваемость ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями наблюдается небольшой рост, это сезонный подъем, он ожидаемый. Ежегодно осенью мы его регистрируем», – объяснила спикер.

Среди жителей республики в основном циркулируют РС-вирус и риновирус. Есть единичные находки парагриппа и аденовируса.

#ОРВИ
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