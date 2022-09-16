С 1 сентября на учебу из-за симптомов ОРВИ не пустили 1493 школьника

В Татарстане с начала нового учебного года возобновили фильтры в школах – на учебу не пускают детей с признаками ОРВИ и температурой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшие сутки не допущено до занятий 256 детей. Всего с 1 сентября – 1493 ребенка», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Любовь Авдонина заметила, что цифры 2022 года меньше аналогичного периода прошлого года. По ее словам, это связано с тем, что уровень заболеваемости в прошлый сентябрь был выше.

Она добавила, что закрытых на разобщение классов и школ в Татарстане нет.