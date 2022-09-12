«Ждала открытия пункта, чтобы привиться»: в Казани начали вакцинировать у метро

В Казани начали работать мобильные пункты вакцинации около четырех станций метрополитена.

«В один день можно сделать сразу две вакцины: от гриппа – прекрасная вакцина „Совигрипп”, которая хорошо зарекомендовала себя, и против коронавируса – «Спутник V». Его можно сделать как внутримышечно, так и интраназально. Мы учли пожелания нашего населения и привезли насадки, чтобы вводить вакцину через нос», – рассказала эпидемиолог Казанской больницы №7 Наталья Шайхразиева.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Жительница столицы Татарстана Валерия сегодня около станции Козья Слобода сделала сразу две прививки – против гриппа и коронавируса . В беседе с журналистами она призналась, что специально ждала пока откроется пункт у метро. По ее словам, привиться таким способом гораздо удобнее.

«Я советую всем вакцинироваться. Потому что у нас родственница умерла в прошлом году, не сделав прививку. Мы сделали – муж переболел достаточно тяжело, но все закончилось благополучно, я вообще не болела только благодаря прививке», – рассказала Валерия.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Перед вакцинацией терапевт проведет обязательный осмотр, проверит давление, сатурацию, проведет опрос и оформит документы. Чтобы привиться необходимо взять с собой полис, СНИЛС и паспорт.

Мобильные пункты вакцинации будут работать ежедневно даже в выходные и праздники с 8.00 до 19.00, с перерывом с 13.00 до 14.00. Привиться можно у станций Проспект Победы, Козья Слобода, Яшьлек и Авиастроительная.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Пока стоит такая теплая светлая погода, мы будем вакцинировать. Если будет дождик, слякоть, холод, мы приглашаем всех в круглосуточный пункт вакцинации городской клинической больницы №7», – добавила эпидемиолог.

В пунктах у метро будут делать только первый компонент вакцины, спустя 21 день необходимо будет прийти в поликлинику, чтобы получить вторую дозу «Спутника V».

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В прошлые годы в подобных пунктах прививали до 200 человек в день. К одиннадцати утра первого дня вакцинации в этом году сделали уже больше 10 прививок, желающие даже организовали небольшую очередь. Однако медики работают очень быстро, ожидание прививки не превысило пяти минут.