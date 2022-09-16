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Ру Тат
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Здоровье
16 сентября 2022  11:03
Эвелина Киселёва

В РТ работает почти тысяча Covid-коек, отделения открыли в Зеленодольске и Елабуге

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В нескольких районах Татарстана открывают дополнительные места для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы несколько увеличили коечный фонд. Это было сделано из соображений доступности оказания стационарной помощи для населения. Были развернуты койки в Елабуге, Зеленодольске и еще в ряде районных центров. Для того, чтобы не было необходимости, скажем, из Зеленодольска пациента везти в Казань», – отметил замминистра.

Владимир Жаворонков уточнил, что на данный момент в РТ развернуто 972 койки для больных коронавирусом, свободные места есть.

#коронавирус #койки в больницах
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