В Татарстане не планируют вводить масочный режим и другие Covid-ограничения

В Татарстане не планируют вводить жесткие ограничительные мероприятия из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, на данный момент рекомендательных мер достаточно, единственное, жители республики должны ответственнее подойти к вопросу вакцинации.

«Те штаммы, которые сегодня циркулируют – они иные, нежели те, которые были в самом начале пандемии, заболевание протекает легче, период выраженных симптомов сократился, вместе с тем штаммы контагиозны и заразны, но ситуация на сегодня полностью управляемая», – объяснила замруководителя республиканского ведомства.

По словам Любовь Авдониной, масочный режим в данный момент носит рекомендательный характер.