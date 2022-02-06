За сутки в России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России зарегистрировали 180 071 случай коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Количество госпитализаций составило 12 749 человек во всех 85 регионах страны. В 13 субъектах Федерации число доставленных в больницы пациентов увеличилось.

Наибольший прирост новых случаев заражения Covid-19 отмечается в Санкт-Петербурге (21 448), Москве (18 856) и Московской области (10 443).

Выздоровели за сутки 59 583 человека. За день зафиксирована 661 смерть от коронавируса. При этом, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Сейчас омикрон-штамм выявлен в 84 регионах страны. По данным экспертов, его быстрое распространение ухудшает ситуацию с регистрацией заболевших.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.