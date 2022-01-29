Росстат: В 2021 году естественная убыль населения в России составила 1,04 млн человек

По данным Росстата в 2021 году естественная убыль населения в РФ составила 1,04 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

В январе-декабре 2021 года, по данным ведомства, смертность в стране выросла на 15,1% и составила 2,445 млн человек (за 2020 год — 2,124 млн человек). За этот же период рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек (против 1,43 млн в прошлом году).

Естественная убыль населения в 2020 году в Российской Федерации составляла 688,7 тысячи человек. В годовом выражении смертность снизилась на 11,4% и составила 215 тысяч человек. Росстат отмечает, что снижение зафиксировано второй раз за все время пандемии. В предыдущий раз снижение смертности на 6,1% наблюдалось в мае 2021 года, тогда она впервые снизилась с апреля 2020 года.

По данным ведомства также в декабре 2021 года снизилась рождаемость на 8,8% и составила 117 946 человек (в декабре 2020 года 129 387 младенцев появилось на свет).