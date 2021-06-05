Юбилейный 25-й ПМЭФ состоится в начале июня 2022 года

Следующий Петербургский международный экономический форум состоится в начале июня будущего года. Об этом рассказал советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«25-й, юбилейный ПМЭФ пройдет в начале июня следующего года», — цитирует Кобякова ТАСС.

Форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Мероприятие проводится очно, с соблюдением антиковидных требований. Татарстанская делегация во главе с Премьер-министром республики Алексеем Песошиным также приняла участие в форуме. Глава Кабмина провел ряд деловых встреч и переговоров с чрезвычайными и полномочными послами некоторых стран, в том числе с Израиля, Нидерландов, Финляндии, а также принял участие в подписании партнерского соглашения к Спецолимпиаде в Казани.