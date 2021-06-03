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Ру Тат
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3 июня 2021  20:56
Розалия Хайруллина

Песошин принял участие в подписании партнерского соглашения к Спецолимпиаде в Казани

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Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума Дирекция спортивных и социальных проектов и компания «Тойота Россия» подписали соглашение о намерении партнерства в рамках подготовки к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в 2022 году. В подписании приняло участие Правительство Татарстана во главе с Алексеем Песошиным. 

«Уверена, это будут самые яркие, самые запоминающиеся игры в истории движения Специальной Олимпиады. Потому что по-другому мы в России спортивные соревнования не проводим», — сказала президент организации в России Ольга Слуцкер.

Также на церемонии подписания присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин, представители компании «Тойота Россия» и руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. 

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани в 2022 году. В ней планируют принять участие 3 тыс. делегатов, и столько же волонтеров.

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