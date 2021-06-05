Росконгресс готов профинансировать татарстанский форум KazanSummit

Фонд Росконгресс готов оказать финансовую поддержку Татарстану в проведении международного форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Об этом на ПМЭФ-2021 корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления фонда Александр Стуглев.

«Мы в партнерстве с вашими организаторами проводим консультирование по вопросам качественной организации мероприятия и передаем те знания, которые имеем в области создания больших форумов. Поэтому в случае если будет запрос, в том числе и на производственные действия, то, конечно, мы готовы оказать возможное содействие», — сказал собеседник агентства.

По словам Стуглева, фонд оказывает финансовое содействие только в том случае, если заключено соглашение о привлечении финансирования — так называемом фандрайзинге. На данный момент фонд готов заключить его с организаторами казанской площадки.

«Росконгресс по всем мероприятиям работает как оператор, в том числе и при организации работы с партнерами, по заданиям оргкомитетов. Поэтому в этом смысле такое заключение может быть подписано, но мы его еще не обсуждали», — добавил представитель организации.

Александр Стуглев пояснил, что пока коллегам из Казани фонд оказывает лишь консультативные услуги.

«Потому что важно знать, как организовать большой форум, а особенно знать те подводные камни, которые на сегодняшний момент скрываются из-за ситуации с ковидом. Ведь как вы видите на сегодняшний день, такое большое событие, как ПМЭФ-2021, — фактически первое и единственное мероприятие, которое проводится в мире за последние полтора года. Здесь задействованы большие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность участников от коронавируса. И, конечно, мы с удовольствием с нашими коллегами из Казани поделимся этими знаниями, чтобы они избежали массы подводных камней», — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Петербургском международном экономическом форуме Агентство инвестиционного развития РТ планирует усилить партнерские взаимоотношения с Росконгрессом.