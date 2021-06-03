Песошин пригласил представителей посольства Израиля в РФ на KazanSummit

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиль в РФ Александром Бен Цви.

Песошин напомнил, что в этом исполняется 30 лет восстановлению дипотношений между Россией и Израилем. Между странами успешно развиваются двусторонние отношения в области экономики и в сфере гуманитарных связей, и Татарстан, как один из субъектов РФ, готов вносить свой вклад, сказал Премьер.

Он рассказал, что сегодня еврейская община Татарстана является одной из сильнейших в России. В Казанской синагоге была организована праздничная трапеза ифтар для постившихся во время Рамазана. По его словам, это прекрасный пример успешного межкультурного и межрелигиозного сотрудничества.

Товарооборот Татарстана с Израилем небольшой, поэтому следует работать над увеличением объема, отметил Алексей Песошин. Есть потенциал в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, IT, медицина и фармацевтика, АПК и др.

«Есть хорошие перспективы для расширения нашего сотрудничества. Следует активно работать над реализацией совместных проектов», — сказал Песошин.

Он также пригласил представителей посольства Израиля в России и членов Израильско-российского делового совета посетить международный саммит «Россия – исламский мир», который состоится 28-30 июля в Казани, международный форум Kazan Digital Week (сентябрь 2021-го).

Также участники беседы обсудили вопросы развития отношений в сфере образования, увеличения количества обучающихся в вузах Татарстана студентов из Израиля, передает пресс-служба Президента РТ.