Песошин: Финляндия – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Финляндия – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, важно сохранить взаимодействие в рамках татарстано-финляндской рабочей группы. Об этом Премьер-министр РТ Алексей Песошин сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Антти Хелантеря, которая прошла на полях ПМЭФ-2021.

Премьер констатировал, что, к сожалению, наблюдается снижение товарооборота. Он пригласил финские компании к локализации своего производства в республике. Власти Татарстана готовы оказать всю необходимую поддержку проектам с участием финского бизнеса, подчеркнул Песошин.

По его словам, есть значительный потенциал для расширения взаимодействия в таких сферах, как модернизация промышленности, инфокоммуникационные технологии, энергетика, машиностроение и станкостроение, строительство и др.

«Возможностей для взаимовыгодного сотрудничества много. Необходимо искать новые пути его наращивания, в первую очередь, в области инноваций», — цитирует Песошина пресс-служба Президента РТ.

Татарстану интересен опыт Финляндии в области энергетики, дорожного строительства и циркулярной экономики, подчеркнул Премьер.

В завершение встречи он пригласил финских коллег посетить XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир» и международный форум Kazan Digital Week.