Песошин пригласил нового посла Нидерландов в России посетить Татарстан

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин пригласил посетить международный экономический саммит «Россия – исламский мир. KazanSummit» Чрезвычайного и Полномочного Посла Нидерландов Хиллеса Плуха. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума-2021.

Песошин поблагодарил посольство Нидерландов за интерес к Татарстану и стремление к сотрудничеству. В разные годы делегации республики не раз посещали Нидерланды, прошли продуктивные встречи и круглые столы, в частности татарстанские специалисты посетили ряд объектов здравоохранения, Центр тестирования интеллектуальных решений в области дорожного движения, промпредприятия.

«Нам есть, куда продвигаться во взаимовыгодном сотрудничестве. К сожалению, товарооборот с вашей страной снизился, и сегодня важно наращивать объемы», — сказал Премьер-министр.

Среди перспективных направлений — медицина и поставки медоборудования и техники для объектов здравоохранения, АПК и производство продукции сельского хозяйства, инновации, энергетика и др.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов Хиллес Плух отметил, что вступил в должность около трех месяцев назад и ему очень интересно познакомиться с регионами России и их социально-экономическим развитием. Татарстан является одним из приоритетных регионов для укрепления и продолжения сотрудничества, подчеркнул Плух.

Алексей Песошин пригласил господина посла посетить Татарстан с ознакомительным визитом.