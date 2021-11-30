Япония усилила карантинные меры для прибывающих из 14 стран

Для недопущения распространения коронавируса SARS-CoV-2 Япония ужесточает антиковидные ограничения для туристов из 14 стран, сообщает оперативный штаб Москвы.

Прибывающие из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Чехии и Гонконга будут отправлены в изоляцию на три дня. Шесть дней карантина ждут приезжающих из Британии, Израиля, Италии и Нидерландов.

Кроме того, суточный лимит на въезд в Японию снижен с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Власти Израиля объявили о закрытии границ для иностранцев из-за появления нового штамма. Россия также уже ввела ряд ограничительных мер. Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза запретить перелеты из стран Южной Африки.