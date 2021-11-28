Власти Израиля объявили о закрытии границ для иностранцев из-за штамма «омикрон»

Правительственная комиссия Израиля по борьбе с Covid-19 одобрила закрытие границ государства для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии Премьер-министра страны.

Въезд всех иностранных граждан в Израиль окажется запрещен — за исключением случаев, одобренных специальной комиссией.

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в страну должны будут сдать ПЦР-тест и отправиться на домашний карантин. Если повторный тест, сданный на третий день, покажет отрицательный результат, они будут выпущены из карантина.

Для непривитых граждан страны период самоизоляции до повторной сдачи ПЦР-теста после возвращения окажется более длительным: не три дня, а семь. Отслеживать инфицированных новым штаммом с помощью мониторинга мобильных телефонов будет Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК).

«Решения вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 года) на понедельник (29 ноября 2021 года) и будут действительны в течение 14 дней», — уточняется в сообщении.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Израиле и ряде государств Европы. Пока Россия ограничила из-за него въезд только из Гонконга и девяти стран Африки.