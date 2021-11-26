Полеты из южной Африки в ЕС могут закрыть из-за нового штамма коронавируса

Еврокомиссия планирует предложить странам Евросоюза запретить перелеты из южной Африки в связи с выявлением новой опасной мутации коронавирусной инфекции, рассказала глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения», — отметила она в Twitter.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, который состоит из 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР. Было зарегистрировано уже 22 случая заражения.

В газете Financial Times написали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведет срочное собрание для обсуждения новой вариации африканского коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в России новый штамм Covid-19 пока не обнаружен.