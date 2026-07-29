«Миллиард.Татар» проведет исторический «Тарих фест» совместно с Нацмузеем РТ

Фото: © «Татар-информ»

Портал «Миллиард.Татар» и Национальный музей Татарстана организуют в ближайшие субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, исторический фестиваль «Тарих фест». Событие состоится на площадке Нацмузея.

Гостей мероприятия ждут лекции ведущих историков и краеведов, музейные показы, иммерсивные и авторские экскурсии, историческое дефиле, театрализованные представления, концерты, квиз, ярмарка мастеров и фудкорт. Хедлайнером фестиваля станет журналист и блогер Павел Пряников.

Событие окажется полностью посвящено средневековой истории татар и народов Поволжья. Проект задуман как ежегодный, а его главная цель – сделать историю доступной и интересной для широкой аудитории.

Среди ключевых моментов предстоящего фестиваля – экскурсии Марка Шишкина и Айрата Файзрахманова по Гостиному двору, музейный показ «Археология смерти» Леонида Ширяева, историческое дефиле с реконструкцией костюмов эпох Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, лекция-концерт о тюркских музыкальных инструментах, выступление группы «Тараф», театр теней и спектакль «Ага-Базар».

Кроме того, в рамках фестиваля состоится первое лонгрид-чаепитие «Семейный альбом: истории в деталях», организуемое совместно с АНО «Татнефть-Наследие». Участники смогут принести семейные реликвии и поделиться связанными с ними историями, которые затем попадут в архив проекта.

Вход на площадку во дворе Национального музея РТ будет свободным и без регистрации.