Хуснуллин о М12: Такие объекты строятся много лет, а мы планируем сделать это за три года

Фото: t.me/mkhusnullin

Трасса Москва — Нижний Новгород — Казань будет построена гораздо быстрее, чем обычно возводятся подобные объекты, несмотря на все сложности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Проект сложнейший, объекты такого уровня строятся по много лет, мы же планируем фактически за 3 года ввести ее», — написал заместитель Премьер-министра России.

Фото: t.me/mkhusnullin

Хуснуллин не в первый раз обращает внимание на высокие темпы строительства М12. Ранее он оценил сроки возведения магистрали в три с половиной года и охарактеризовал их как «рекорд», о чем сообщал «Татар-информ».

Кроме того, вице-премьер рассказал, что за сегодняшний день он намерен полностью пролететь над строящейся трассой и провести «совещание по каждому из ее этапов». «<…> работы еще очень много, сегодня обсудим все проблемные моменты», — констатировал он.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В Татарстане выездное совещание уже состоялось, его совместно с вице-премьером провел Президент РТ Рустам Минниханов. Собравшиеся ознакомились с ходом строительства моста через Волгу длиной 3362 метра, по которому пройдет магистраль. Марат Хуснуллин поручил ускорить темпы возведения моста, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основной ход М12 планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году. При этом строительство трассы с 2018 года подорожало примерно на 30%. Протяженность магистрали составит 729 километров, из которых 142 придутся на Татарстан.

Фото: пресс-служба Президента РТ

От Казани трассу по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Затем предполагается продление транспортного коридора через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.