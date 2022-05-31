Хуснуллин заявил, что трасса «Москва — Казань» будет построена в рекордные сроки

Правительство России настроено ускорить процесс строительства дорог. Так, трассу «Москва — Казань» длиной 811 километров собираются построить за рекордные 3,5 года. Об этом на форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Трассу „Москва — Казань“ длиной 811 км мы хотим построить за три с половиной года, и это будет рекорд. На сегодняшний день мы идем без отставаний, несмотря на все сложности. От Казани дойдем до Екатеринбурга. Екатеринбург соединим с Челябинском. И дальше — Тюмень и дорога до Новосибирска с выходом уже на Монголию и Китай», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

По словам Хуснуллина, в текущих условиях Правительство продолжает сокращать инвестиционно-строительный цикл, чтобы снизить последствия инфляции и сохранить темпы строительства. В частности, оно переводит устаревшие требования в разряд добровольных или отменяет их.

Он напомнил, что ключевая задача дорожного строительства поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным и прописана в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».