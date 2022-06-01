Строительство трассы М12 «Москва – Казань» подорожало на 30%

С 2018 года строительство скоростной платной трассы М12 «Москва – Казань» подорожало приблизительно на треть. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«629 млрд она стоила изначально, сейчас мы досчитаем еще два участка – и удорожание будет порядка 30%», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что затраты выросли на транспортировку грузов, на подвоз материалов, на разработку карьеров.

В то же время Петушенко подчеркнул, даже при таком росте стоимости трасса «Москва – Казань» станет самой дешевой для «Автодора» в пересчете на стоимость одного километра.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трасса М12 будет построена в рекордные сроки. Ее планируется завершить за 3,5 года.