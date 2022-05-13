В Татарстане на правом берегу Волги трассы М12 готовятся к первой надвижке пролета моста

На восьмом этапе скоростной трассы М12 в Татарстане активные строительные работы развернулись на участках общей протяженностью 59 километров. На правом берегу Волги началась подготовка к первой надвижке пролетных строений моста, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Для сборки и надвижки металлического пролетного строения, как и на левом берегу, организована стапельная площадка. Мостовики приступили к сборке пролетных строений для дальнейшей их надвижки с помощью козлового крана», — рассказали в пресс-службе.

На левом берегу Волги верховое пролетное строение моста уже надвинуто на 253 метра, а низовое — на 98 метров.

Всего на мосту через Волгу забурено 355 из 572 свай, сделано 10 950 из 50 820 куб. метров монолитных железобетонных конструкций опор, смонтировано 3784 из 44 892 тонн металлоконструкций пролетного строения. Уже завершено строительство шести опор из 28. Работы ведутся еще на 14 опорах.

На мосту через Мешу работы ведутся на всех шести опорах. Смонтировано 365 из 2028 тонн металлоконструкций.

Всего на восьмом этапе М12 работа организована на 27 искусственных сооружениях из 41. Кроме того, выполнено устройство песчаного подстилающего слоя на участках общей протяженностью 9,4 тыс. метров и устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси на участках длиной 4 тыс. метров.

Подготовлены к работе две асфальтосмесительные установки и подобран состав асфальтобетонных смесей для основания и покрытия основного хода трассы.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства трассы на 663–729 км с мостом через Волгу.

Восьмой этап автомагистрали протяженностью около 71 километра пройдет через Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестреченский районы Татарстана. Начальный пункт расположен в 3,5 километра к юго-востоку от села Кильдеево Верхнеуслонского района, на пересечении с автодорогой Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. Конечный пункт находится в 5,7 километра к юго-востоку от села Шали Пестреченского района, на пересечении с автодорогой Сорочьи Горы — Шали.