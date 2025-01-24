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Политика 24 января 2025 19:00

«Хомячат за обе щеки». Путин оценил помощь Украине от спонсоров

Киевский режим с удовольствием берет сотни млрд от своих спонсоров, хомячат эти деньги за обе щеки, сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», - цитирует российского лидера РИА «Новости».

Ранее Путин заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. До этого глава государства также подчеркивал, что главное при урегулировании – устранить первопричины кризиса.

Накануне 47-й президент США Дональд Трамп говорил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним окончание конфликта на Украине. По его словам, Украина уже готова «заключить сделку» по урегулированию.

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#Владимир Путин #Украина #помощь
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