Киевский режим с удовольствием берет сотни млрд от своих спонсоров, хомячат эти деньги за обе щеки, сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», - цитирует российского лидера РИА «Новости».

Ранее Путин заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. До этого глава государства также подчеркивал, что главное при урегулировании – устранить первопричины кризиса.

Накануне 47-й президент США Дональд Трамп говорил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним окончание конфликта на Украине. По его словам, Украина уже готова «заключить сделку» по урегулированию.