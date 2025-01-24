Путин заявил, что дорогая нефть повредит и США

Очень дорогая нефть вредна и для России, и для США, потому что эти две страны – крупнейшие производители и потребители энергоресурсов, сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Что характерно для российской и американской экономик? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие их потребители. Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики, слишком высокие цены – плохо, потому что производить надо внутри страны», – цитирует Путина РИА Новости.

При этом очень дешевая нефть – тоже плохо, потому что в таком случае подрываются инвествозможности энергокомпаний, добавил Путин.

Ранее 47-й президент США Дональд Трамп говорил, что хочет попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы завершить украинский конфликт.

При этом Раис Татарстана Рустам Минниханов до этого заявлял, что нефтедобыча будет еще долго определять темпы экономического роста республики.