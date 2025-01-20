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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза.
«Поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», – сказал российский лидер.
Как сообщает пресс-служба Кремля, на упомянутом совещании Путин с постоянными членами Совета Безопасности обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США.
Путин подчеркнул, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса.
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