Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

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Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза.

«Поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», – сказал российский лидер.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на упомянутом совещании Путин с постоянными членами Совета Безопасности обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса.