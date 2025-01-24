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Политика 24 января 2025 17:49

Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по украинской проблематике, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания», – цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее Путин уже говорил, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса.

До этого 47-й президент США Дональд Трамп также заявлял, что хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним окончание конфликта на Украине. По его словам, Украина уже готова «заключить сделку» по урегулированию. Во время «президентской гонки» он тоже ни раз обещал завершить украинский кризис, а, вступив в должность, сообщил о готовности к встрече с Президентом РФ в любое удобное время.

#Владимир Путин #Украина #переговоры
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