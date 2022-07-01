Хоккейный Клопп или ставка Валиуллина: Олег Знарок должен собрать чемпионский «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба. Спортивная редакция «Татар-информа» приводит все подробности, комментарии экспертов и хоккеистов, а также рассказывает, что уже сделал специалист для «барсов» до официального назначения на тренерский пост.

«Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Почему роман Знарка и «Ак Барса» начался с контракта на один год

Де-факто о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса» стало известно еще в конце апреля. Пауза с официальным назначением затянулась из-за действующего контракта специалиста с ФХР, где он числился консультантом сборной России.

Так или иначе, официальное назначение состоялось сегодня. По сообщению клуба, Олег Знарок заключил с «Ак Барсом» контракт на один сезон. И это довольно странно, учитывая «вес» Знарка в российском хоккее. Напомним, что этот специалист наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Других тренеров с таким послужным списком в истории КХЛ еще не было. Кроме того, на счету Знарка золотые медали зимних Олимпийских игр 2018 года в качестве главного тренера сборной России. В Казани, кстати, вполне осознают, что связались с именитым специалистом.

«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным. Считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава для выполнения главной задачи», – так прокомментировал назначение Знарка генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Марат Валиуллин: «Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И все же – контракт лишь на один сезон. Очевидно, что это связано с последним местом работы Олега Знарка. В «Спартаке» у специалиста откровенно не получилось, и он был уволен после завершения второго сезона работы с красно-белыми. Очевидно, что сейчас тренер жаждет доказать, что все произошедшее лишь стечение обстоятельств.

От Знарка ждут Кубок Гагарина в первый сезон

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в «Ак Барс». Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», – прокомментировал сам Знарок свое назначение.

На данный момент «Ак Барс» официально не объявлял о своих целях на сезон. Но бурная трансферная кампания, которую развернул Марат Валиуллин, прямо намекает, что Казань нацелилась исключительно на Кубок Гагарина.

Артем Лукоянов: «Олег Валерьевич – один из лучших тренеров КХЛ. Он тоже максималист с большими задачами. Нас уже попросили подготовиться к сборам на 100 процентов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Олега Валерьевича мы все знаем. В сборной работал, СКА, «Динамо» – со всеми выигрывал титулы. Он один из лучших тренеров КХЛ. Я немного поработал под его руководством в сборной России, знаю, какой он человек. Он тоже максималист с большими задачами. Нас уже попросили подготовиться к сборам на 100 процентов. Задачи останутся те же, но команда серьезно обновляется. Думаю, следующий сезон будет интересным», – заявил корреспонденту «Татар-информа» вице-капитан «Ак Барса» Артем Лукоянов.

Очевидно, что и сам Знарок принял непосредственное участие в трансферной кампании клуба еще до официального назначения в «Ак Барс». Все знают, что этот специалист умеет собирать чемпионские коллективы.

«Авторитетный тренер с богатым опытом. Олег такой тренер, насколько я знаю, он сам может подбирать игроков, которые ему нужны. И у Казани всегда хороший подбор игроков», – заявил «Татар-информу» двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Качественные исполнители с удовольствием едут в Казань к Знарку Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Хоккейный Юрген Клопп»: «Под Знарка» в Казань косяком пошли хоккейные звезды

Не случайно клуб уже пополнили игроки, которые уже работали под руководством Знарка. Так, в «Ак Барс» уже перешли звезды российского хоккея Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Кроме того, «Ак Барс» усилил состав крепким центрфорвардом Кириллом Семеновым. А вскоре клуб официально объявит о подписании звезды НХЛ Александра Радулова и возвращении в Казань знакового снайпера чемпионского плей-офф 2018 года Станислава Галиева.

Данные подписания отчасти стали возможны благодаря отставке из «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Давно известно, что звездные хоккеисты неохотно работают с этим специалистом. Мы же добавим, что тот же Станислав Галиев в свое время покинул «Ак Барс» именно из-за Квартальнова, который гонял признанного снайпера с первого до четвертого звена команды. Теперь же качественные исполнители с удовольствием едут в Казань к Знарку, который как раз умеет работать с такими хоккеистами.

«Я в сборной с ним был один раз. Он такой хороший мужик, веселый, мне понравился он в общении и по поведению. Как он общается с пацанами, мне это близко. Мне кажется, он похож на футбольного тренера Юргена Клоппа», – говорил в интервью «Татар-информу» бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов.

Знарок уже успел по-настоящему включиться в работу в «Ак Барсе», свидетельством чего стал полностью обновленный тренерский штаб казанского клуба Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

От тренерского штаба Квартальнова ничего в Казани не осталось

Действительно, Знарок, как и немецкий футбольный специалист, является отличным мотиватором и психологом. Известно, что Знарок умеет находить общий язык практически с любыми хоккеистами. А главное, тренер уже успел по-настоящему включиться в работу задолго до официального назначения в «Ак Барс».

Еще одним свидетельством этого стал полностью обновленный тренерский штаб казанского клуба. Несмотря на различные слухи, от тренерского штаба Квартальнова в Казани почти ничего не осталось. А ведь некоторые СМИ утверждали, что Павел Зубов невероятно ценен для «Ак Барса» и вообще рассматривался преемником Квартальнова. В итоге же помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, а Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.



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