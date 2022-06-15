Эмиль Гарипов: Билялетдинов – величайший тренер, а Знарок – веселый и похож на Клоппа

Воспитанник казанского хоккея Эмиль Гарипов в 2019 году был вынужден покинуть «Ак Барс», но продолжил свою карьеру в КХЛ через череду преодолений с желанием вернуться в родной клуб. В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» легенда «барсов» был предельно откровенен.

Прочитав интервью, вы узнаете: - Где будет играть Эмиль Гарипов в следующем сезоне - Почему Эмиль Гарипов после чемпионского сезона в «Ак Барсе» не уехал в НХЛ - В чьих интересах работает Марат Валиуллин на посту генменеджера «Ак Барса» - О бурной трансферной компании «Ак Барса» - Справедлива ли отставка Квартальнова и был ли у Гарипова конфликт с тренером - В чем величие Зинэтулы Билялетдинова и в чем провинился перед ним Эмиль - На кого похож Олег Знарок - О религии - О татарах – интеллектуальной силе России - О вылете «Рубина» в ФНЛ и перспективах каталонской «Барселоны»… …и многом другом.

Эмиль Гарипов: «Татары – сильный народ. Какой город такой есть, как Казань, в России? Такого нет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Конечно, хочется закончить карьеру в «Ак Барсе»

В Казань приехали к сезону готовиться или просто к семье?

Я уже месяца полтора назад в Казань приехал. Здесь с семьей, готовлюсь, тренируюсь. Иногда с Альбертом Яруллиным. До этого ездили в Дубай с родными. Там тоже тренировался. Тяжело не тренироваться, настроение пропадает сразу, когда на отдыхе слишком много, уже хочется начать работу.

Боссы Челябинска говорят, что довольны сезоном, говорят про поэтапное развитие «Трактора». А вы согласны с такой оценкой?

Всегда хочется большего, но считаю, что челябинский «Трактор» в том году показал, это очень достойный результат. И команда дружная, это важно. И сейчас происходят точечные трансферы, которые должны усилить.

У вас действующий контракт с «Трактором». Следующий сезон начинаете в Челябинске? Или есть какие-то другие варианты?

В Челябинске.

«Казань – это мой дом, где всегда хорошо. Родной. Не знаю, можно ли так говорить, но могу сравнить «Ак Барс» с мамой» Фото: © «Татар-информ»

Слухи были, что «Ак Барс» интересовался... Были какие-то переговоры?

Мне никто не звонил.

А вы хотели бы вернуться в «Ак Барс»?

Сейчас глупо говорить об этом. Сейчас я «Трактора» игрок, у меня есть обязанности перед руководством, командой, перед жителями Челябинска. А Казань – это мой дом, где всегда хорошо. Родной. Не знаю, можно ли так говорить, но могу сравнить «Ак Барс» с мамой. И никто не знает, что ждет в будущем, поэтому надо работать, выкладываться каждый день и надеяться на лучшее. Конечно, хочется закончить карьеру в «Ак Барсе».

«Уверен, что Марат Валиуллин в интересах «Ак Барса» работает»

Наверняка следите за «Ак Барсом». Как оцениваете вылет в первом раунде? В чем причина, на ваш взгляд?

Не знаю, не могу судить. Матчи смотрел, но не особо вникая.

Отставка Квартальнова закономерна?

Руководству клуба виднее. Я же не знаю, что было внутри команды, поэтому не могу оценивать ситуацию объективно. Если принято такое решение, значит, руководство клуба отталкивалось от чего-то. Марат Валиуллин, я уверен, в интересах клуба работает.

«Марат Валиуллин, я уверен, в интересах клуба работает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы же с ним пересекались, как хоккеисты? Связь поддерживаете?

Да. Мы играли в Альметьевске, на Универсиаде. Конечно, общаемся.

И как же он не звал вас обратно в «Ак барс»?

Я не буду отвечать на этот вопрос (смеется).

«Как говорят, когда Вадим Шипачев получает шайбу, игра будто замедляется»

«Ак Барс» при Валиуллине разразился подписанием звезд. Особенно впечатляют переходы Шипачева, Войнова, и Радулов на подходе. Вы почти всю жизнь в Казани, вам объяснять аналогии не надо. Впечатления дежавю не испытываете по временам Хитли и Лекавалье в Казани?

Другая ситуация, тут не настолько много их приехало, как в те года. Все, наверное, будет зависеть от внутреннего состояния команды, какие там бойцы, вот в чем вопрос. Потому что плей-офф – это другой вид спорта.

А так, Слава Войнов и Вадим Шипачев очень хорошие хоккеисты. Вадим сильнейший игрок последних, наверное, 7 лет в КХЛ. Как говорят, когда Вадим получает шайбу, игра будто замедляется. Радулов, конечно, тоже очень хороший.

«Вадим [Шипачев] сильнейший игрок последних, наверное, 7 лет в КХЛ» Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

Играя за «Салават Юлаев», Радулов все время ругался с судьями, а также с игроками «Ак Барса» в плей-офф. Это не будет проблемой в Казани?

Нет, он просто заводит всех так. Он сам по себе хороший. Я его знаю, хороший парень. Такой командный, общается, смеется. У него просто поведение такое - заводит хоккеистов, команду и себя. Потянет ли в КХЛ? Мне, кажется, да. Данис (Зарипов) старше его, играет же. Мне кажется, Радулов еще может зажечь.

«Про конфликт с Квартальновым знали все? Не было проблем, хорошо, что меня отпустили в Омск»

Давайте к теме вашего ухода из «Ак Барса». Времени прошло много, на холодную голову можете пояснить, в чем ваш был конфликт с Квартальновым. Об этом говорили все...

Пускай будет из чужих уст, но не из моих. Не люблю разглашать свои отношения. Я Дмитрия Вячеславовича считаю хорошим человеком. Мужик он честный. Просто чтобы выиграть, много факторов должно сложиться. Победа – это от Всевышнего, от этого никуда не уйдешь.

У меня не было с Квартальновым проблем, не конфликтую с тренерами. Он на то и поставлен, чтобы следить за командой. Если тренер захочет конфликтовать, он будет конфликтовать сам. Но я в ответ не буду, потому что я его игрок. Это как солдат будет с офицером ругаться по поводу тактики ведения боя. Поэтому я молчал, делал, что от меня требовалось, было тяжело иногда. Хорошо, что отпустили потом в Омск. Я как раз после травмы был и не мог пропустить еще год.

«У меня не было с Квартальновым проблем, не конфликтую с тренерами. Он на то и поставлен, чтобы следить за командой» Фото: © официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

За три года работы Квартальнова в Казани из «Ак Барса» ушли Азеведо, Яруллин, Галиев…

Ткачев, Михеев. Мне тяжело судить. Я не буду говорить из-за чего. У каждого хоккеиста свой момент. Иногда бывает так, что игрок плохой, а не тренер. Может, тренер увидел, что человек плохой. Это зависит от обеих сторон. Игрок тоже большую роль играет. Может, этот игрок вносил негатив в коллектив и пришлось расстаться. Но из этих всех игроков я не могу сказать, что кто-то из них вносил негатив. Эти хоккеисты, которые тогда были: Ази (Азеведо), Альберт (Яруллин), Ткач (Ткачев), хоккеисты порядочные, лидеры.

Давно хотел узнать, почему тренер вратарей Мойсанен покинул «Ак Барс» при Квартальнове.

Вы же понимаете, что я не могу какие-то моменты рассказывать. С моей стороны это некрасиво будет, сдавать чужие проблемы. Просто что-то произошло, и было принято такое решение.

Но это же не пошло вам на пользу?

Мне точно нет. Я принимаю это как данность. Зачем переживать то, на что не можешь повлиять? Конечно, по-человечески это обидно, тяжело, но если ты не можешь повлиять на это, только смириться и дальше работать.

«Билялетдинов – величайший тренер, его любили все. Знарок - хороший мужик, похож на Клоппа»

В чем разница между Квартальновым и Билялетдиновым?

Давайте начнем с того, что я с Квартальновым не работал почти. Я не могу судить. Для меня Зинэтула Хайдярович Билялетдинов – величайший тренер. Не только, что он выиграл много, это и человеческие качества, и подход к работе, ответственность за команду, ответственность за персонал. Он отвечал не только за хоккеистов, он не давал в обиду и персонал. Его любили все, от уборщиц до массажистов и врачей - все. Он очень честный, справедливый. Зинэтула Хайдярович всегда помогает выйти на другой уровень. И не только в хоккее. Мне он помог выйти на другой уровень не только в спорте, а как в жизни относиться к вещам, к работе, к людям. Он мне в этом тоже очень помог.

«Билялетдинов отвечал не только за хоккеистов, он не давал в обиду и персонал. Его любили все, от уборщиц до массажистов и врачей - все» Фото: © «Татар-информ»

В одном из интервью он сказал мне, что не стал усиливать вратарскую позицию перед плей-офф 2019 года, поскольку ему все, и вы в том числе, давали 100-процентную гарантию, что восстановитесь от травмы. В итоге вас в серии с «Авангардом» не было, а команда проиграла во всех четырех матчах. Подъяпольский и Шарыченков не особо выручали. Вы не чувствуете какую-то свою вину в этом?

Чувствую свою вину. Я вам объясню ситуацию. На тот момент у меня был не перелом руки, например. То есть, не та травма, про которую точно можно назвать сроки восстановления. Это спина. И мне не могли точный диагноз поставить. Зинэтулу Хайдяровича тоже понимаю, потому что на тот момент, когда меня об этом спросили, я говорил, что сыграю на уколах. Я и финальную серию 2018 года так играл с ЦСКА. Проходит три недели где-то, и у меня начинает неметь нога. Знаете, это похоже на момент, когда отсидишь ногу. Как я буду играть? У врача спросил, если на уколах буду играть, что будет? Он говорит, есть риск, что у тебя нога перестанет работать.

Просто тут ситуация так произошла. Заложники ситуации мы. Тут ни Зинэтула Хайдярович, никто в этом не виноват. Есть моя вина, надо было не геройствовать, а сказать, я не буду играть. Но как спортсмен, который играет в родном клубе, если можно играть через боль, как сказать, что не буду играть? Это для меня стыдно. Но это моя вина, надо было сказать.

Со Знарком вы когда-то работали. Что можете о нем сказать?

Я в сборной с ним был один раз. Он такой хороший мужик, веселый, мне понравился он в общении и по поведению. Как он общается с пацанами, мне это близко. Мне кажется, он похож на футбольного тренера Юргена Клоппа.

«Знарок такой хороший мужик, веселый, мне понравился он в общении и по поведению» Фото: скриншот видео ХК «Ак Барс»

Скорее разлагали «Ак Барс» те люди, кто про Потапова говорил так

«Авангард», «Динамо», «Трактор» - где вам было наиболее комфортно, не считая «Ак Барса», естественно?

Конечно, в «Тракторе».

Почему?

Во-первых, то, что там Альберт (Яруллин), это уже «плюс 50». Володя Ткачев, Потапов Алексей, очень хороший парень, посмеяться можно с ним. Хороший парень, мужик даже. Пацаны хорошие все. Город такой, работящий. Все люди болеют за «Трактор».

Вы сказали про Потапова, я сразу вспомнил, что в Казани, когда он уходил, в СМИ разносили слухи, что он чуть ли не разлагал коллектив...

Конечно, я это опровергаю. Такого вообще не могло быть. Скорее разлагали «Ак Барс» те люди, кто про него говорил так. Но он точно не разлагал коллектив, потому что это очень хороший пацан, честный. Может, людям не нравилось то, что он говорит все как есть в глаза. Он такой, за спиной он особо не говорит. Честный. Если ты ему не нравишься, он с тобой общаться не будет.

«Почему не уехал в НХЛ? Я просто был, наверное, тем, кто хотел сыграть в «Ак Барсе» всю карьеру»

После чемпионского сезона известно, что у вас были варианты в НХЛ, сейчас не жалеете, что тогда остались в «Ак Барсе»?

Не знаю, всякие мысли приходят в голову. Я просто был, наверное, тем, кто хотел сыграть в «Ак Барсе» всю карьеру. Я мечтал, чтобы с первого сезона и до конца карьеры быть в Казани. Поэтому не уехал. Не знаю, как объяснить. Для меня «Ак Барс» - родной клуб.

«Я просто был, наверное, тем, кто хотел сыграть в «Ак Барсе» всю карьеру. Не знаю, как объяснить. Для меня «Ак Барс» - родной клуб» Фото: © «Татар-информ»

Самый главный вопрос, это ваше здоровье. В течение сезона то одно, то другое. Как сейчас?

Сейчас хорошо все. Готовлюсь. У меня же проблемы с коронавирусом были связаны в том году. Тяжело было, но никакого ИВЛ или реанимации, я сам приехал в больницу. Просто у меня сильный иммунитет, из-за этого очень высокий был в крови С-реактивный белок. Мне надо было срочно понизить его.

Я общался со спортивными врачами. Говорят, что спортсмены особо тяжело восстанавливаются после тяжелых форм ковида. Вплоть до полугода, до целого сезона?

Да, есть такое. Полгода мне концентрации, что ли, не хватало... Не могу я точно сказать, но состояние было не то, какое было до болезни. А когда я уже восстановился и начал играть за «Трактор», у меня случилось заражение на ноге, конек натер, и мне пришлось резать инфекцию, убирать. И это опять выбило на две недели из колеи.

«Татары – это такие дипломаты. Интеллектуальная сила России»

Вы мусульманин. Тяжело было в Омске, Москве, Челябинске?

Нет. В Челябинске тоже молельная комната есть для нас, игроков. В Омске тоже было нормально, спокойно. В самолетах намаз читал. Это же норма для людей.

«Каждое испытание, каждая трудность – это благо для тебя... Именно вера не дает уйти в такие моменты куда-то в сторону» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что для вас значит религия?

Вообще, это всё. Если ты по религии стараешься жить, оцениваешь жизненную ситуацию с точки зрения религии, то это только облегчает выбор. Если по религии что-то плохо, то я не делаю этого.

У вас очень непростая карьера, много преодолений. Об этом мы говорили. Как в таких условиях сохранить веру?

Во-первых, дело именно в вере. Это значит предопределение. Все вопросы отпадают. Каждое испытание, каждая трудность – это благо для тебя. Стираются какие-то грехи. Ты проявляешь терпение, стойкость. Растешь как человек. Я ведь не только хоккеист, я человек. Именно вера не дает уйти в такие моменты куда-то в сторону.

Что для вас значит быть татарином? Мусульманин – это же не всегда татарин. Мусульманином может быть и русский, и африканец — кто угодно.

Во-первых, это история. История татарского народа очень древняя и богатая. Татары - очень умный народ. Если читаешь историю, то татары были с религией после принятия булгарами Ислама. Конечно, религия поменяла их. В первую очередь, для меня татары – это такие дипломаты. Интеллектуальная сила России, наверное. Потому что не просто так много татар в Москве в правительстве. Потому что татары – сильный народ. Какой город такой есть, как Казань, в России? Такого нет.

А именно в вашей семье татарский уклад сохранен?

Да, конечно. Говорим только по-татарски дома. Для моего сына первый язык — татарский. Говорят, если ты забыл свой язык, ты потерял идентичность. Татарский язык надо знать, потому что это твой родной язык, твои предки разговаривали на нем. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас сын разговаривал по-татарски. Культура, обычаи, конечно же. Но только те, что не противоречат религии, а есть ведь и такие. У нас заведено, что у татар мужчина – авторитет. Я так и стараюсь строить отношения в семье. Самое главное, что я мусульманин. Жена – татарка, тоже знает язык родной. Ребенок, иншалла, тоже будет разговаривать по-татарски. У меня дома всё по-татарски.

«Я еще молодой, мне еще 30 лет. Я еще лет 6 могу поиграть» Фото: © «Татар-информ»

В моих глазах Эмиль Гарипов – все еще молодой вратарь. В 2019 году вы женились, изменилась жизнь? Стало сложнее?

Я еще молодой, мне еще 30 лет. Я еще лет 6 могу поиграть (смеется). Стало веселее. Много моментов новых, которых не ощущал раньше. Семейная жизнь – это ответственность в первую очередь за безопасность семьи. Ответственность за жену. Я же мусульманин и должен воспитывать ребенка и жену в плане религии, рассказывать, что хорошо, что плохо, и дать правильное воспитание, в первую очередь своему ребенку, сделать все для того, чтобы он был мусульманином.

Это тяжело. Это нелегкая работа. Халиду сейчас 2 года. Это все закладывается в голове даже в таком возрасте. Ты говоришь, что есть Всевышний, есть Аллах, который любит нас, который, если ты грешишь, может наказать. Каждый мусульманин должен любить и бояться гнева Всевышнего. Поэтому я стараюсь воспитывать ребенка, чтобы не только знал меня и жену, а чтобы знал, что есть Всевышний. Ребенок смотрит на тебя, пример берет.

О вылете «Рубина» в ФНЛ: «Вообще, я аж с ума сошел! Я бы Курбана Бердыева позвал»

Вы тут Клоппа недавно вспоминали, значит следите за футболом. «Рубин» тут в ФНЛ вылетел...

Вообще, я аж с ума сошел. Я поседел, пенальти последний, это уж вообще, обидно, конечно, то, что вылетели. Такая команда была, 19 лет «Рубин» не вылетал.

Слуцкого оставили, несмотря на это.

А кто придет сейчас работать в ФНЛ? Я бы Курбана Бикеевича Бердыева позвал. Мне кажется, хороший тренер. А вообще я за российским футболом почти не слежу. Я больше за европейский футбол. Болею за «Барселону». Не за ПСЖ, как сейчас модно. Сейчас Хави пришел, все он восстановит. Видно уже, что начал клуб играть по такой системе, которая была у него при Гвардиоле. Мне кажется, у него все получится.

«Семейная жизнь – это ответственность в первую очередь за безопасность семьи. Ответственность за жену» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль» болели?

Да, но зато мусульманин Карим Бензема, надеюсь, Золотой мяч получит. Мне кажется, он заслужил.