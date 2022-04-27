Александр Кожевников: Знарок – авторитет, отставка Квартальнова из «Ак Барса» логична

Уже завтра может завершиться плей-офф Кубка Гагарина. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Татар-информу» подвел первые итоги сезона в КХЛ, оценил назначение Олега Знарка наставником «Ак Барса» и поделился мнением о спецоперации на Украине и западных санкциях в спорте.

Александр Кожевников: «Знарок в хоккее не новичок же, знает, кто подходит ему по его тактике» Фото: fhr.ru

«Сергею Федорову было сложнее, чем наставнику «Металлурга» Воробьеву»

Команда Ильи Воробьева уже завтра может стать обладателем Кубка Гагарина. В чем секрет «Магнитки»?

Посмотрим, как закончится завтрашний матч. Но в целом «Магнитка» свежей выглядит и играет в свою игру. У ЦСКА же много брака в действиях на льду как раз из-за отсутствия свежести. А так команды знают друг друга, поменять что-то тяжело тактически за одну-две игры. «Металлург» очень прилично физически выглядит.

Во вратарской позиции ЦСКА уступает?

Чтобы сравнить, нужно посмотреть, как бы сыграл Кошечкин в ЦСКА, а Федотов в «Металлурге». Очевидно, что голкиперу уральцев было проще, поскольку защитники уральцев заставляют нападающих ЦСКА играть в углах. А у ворот армейцев постоянный трафик и помехи Федотову при бросках по воротам. Команды играют по-разному в обороне. Сравнивать Кошечкина и Федотова некорректно.

Опыт Воробьева сказывается на серии? Все же для Сергея Федорова это первый плей-офф в карьере главного тренера.

Я так не считаю. Федорову, естественно, тяжелее. Наоборот, Сергей из этой ситуации вышел вообще просто замечательно, лучше, чем Воробьев. Тренер «Металлурга» пришел в команду, начал игроков набирать. А Федоров пришел за месяц до начала турнира, у него состав уже был сформирован. Здесь Сергею было намного тяжелее. Что у него было, с теми он и работал. Наоборот, большой плюс, что он поставил тактику, которая подошла всем игрокам, которых не он набирал.

Ротенберг, Федоров... В КХЛ может сложиться тенденция на главных тренеров-дебютантов в топ-клубах?

Я не считаю их дебютантами. Сколько помню СКА, лет десять Ротенберг в клубе, в сборной. Ну какой он дебютант? Федоров тоже 15 лет в клубе. Главный менеджер и руководитель клуба. В тренировках участвовал. Какой он дебютант? Закончил карьеру игрока и на следующий день стал тренером, вот тогда ты дебютант.

«Сколько помню СКА, лет десять Ротенберг в клубе, в сборной. Ну какой он дебютант?» Фото: © «Татар-информ»

«Знарок – авторитетный тренер, отставка Квартальнова из «Ак Барса» логична»

«Ак Барс» пошел по другому пути. Как оцениваете решение клуба назначить Олега Знарка, насколько это правильно?

Пока официально не сообщили же? А так нормальный тренер с богатым опытом. Тренер авторитетный. Команду подберут, у Казани всегда хороший подбор игроков.

Известно, что за тактику в командах Знарка отвечал Витолиньш. Нет опасений, что без латвийца у Знарка может не получиться?

Есть такие опасения. Посмотрим, кого он возьмет вторым тренером. Знарок в хоккее не новичок же, знает, кто подходит ему по его тактике. Он тоже занимается тактикой, не один Витолиньш этим занимался. За все отвечает главный тренер в любом случае.

Квартальнов проработал три сезона в Казани. На ваш взгляд, его увольнение справедливое?

Оно логично. Результата нет. Все правильно. Казань всегда претендует на финалы. За три года у Квартальнова не получилось. Значит, всё, дай другим поработать. Логичная отставка. Всё было у него. И команда хорошо играла. Наверное, не смог выжать из игроков весь максимум. Физически были не готовы.

В целом «Ак Барсу» будет проще со Знарком приглашать в команду звезд хоккея?

Олег такой тренер, насколько я знаю, он сам может подбирать игроков, которые нужны. Если все сделают, будет хорошо. Нынешний тренер «Металлурга» Воробьев доказал, что тренер должен выбирать игроков. А я знаю, что Олег Знарок сам любит подбирать игроков. Если сделают все для него, тогда да, у него все будет хорошо сразу.

«Я знаю, что Олег Знарок сам любит подбирать игроков. Если сделают все для него, тогда да, у него все будет хорошо сразу» Фото: fhr.ru

«Одним звеном тяжело играть в плей-офф – какая-то травма маленькая, и все меняется сразу»

«Салават Юлаев» вылетел во втором раунде, но выступление было признано успешным из-за массового отъезда иностранцев?

Да. Тоже так оцениваю. Удачно сыграла молодежь, это здорово, что увидели много хороших игроков. Это доказывает, что надо доверять своим игрокам, молодым. Люди сразу раскрываются по-другому, когда они это чувствуют, что нет никакого давления, что завтра его снимут, и он будет сидеть на скамейке.

Многие ожидали, что «Динамо» покажет зубы в серии с ЦСКА. Почему не получилось?

Для меня поражение «Динамо» не было сюрпризом, потому что одним звеном трудно играть в плей-офф с командами, которые в 3-4 равных звена играют. Видимо, в этом собака зарыта. Одним звеном тяжело играть в плей-офф – какая-то травма маленькая, и все меняется сразу.

На фоне западных санкций ФХР собирается ужесточить лимит до трех иностранцев. Уровень лиги от этого не упадет?

Сейчас в России много хороших игроков. И в том же «Динамо», «Спартаке», Уфе и Казани. Им надо просто доверять. Не думаю, что у нас сильно уровень упадет. У нас с иностранцами все время какая-то беда. Даже клубы полные, сколько было проблем, капризов было у тех же финнов. Все время какие-то форс-мажоры. И матчи переносили, но это неправильно. Не надо капризов нам иностранных. Свои ответственнее относятся всегда.

«Сейчас в России много хороших игроков. И в том же «Динамо», «Спартаке», Уфе и Казани. Им надо просто доверять» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Китайские клубы – своеобразная вещь, смотреть на китайцев не хочется»

Как вы отнесетесь к внедрению белорусских и китайских команд в КХЛ?

Китайские клубы – своеобразная вещь. Смотреть на китайцев не хочется. Там одни канадцы и американцы играют. Смысла нет, я думаю, с китайцами. С белорусами – почему нет, братья. Пару команд, и было бы здорово. И свой хоккей бы развивали.

Вы двукратный олимпийский чемпион по хоккею, всю жизнь участвовали в международных соревнованиях. Как относитесь к решению IIHF отстранить нашу сборную от соревнований?

Подлецы, больше сказать ничего не могу. Обиженные карлики. Я не знаю, почему они это делают. Защищаться юридически? Федерация должна работать. У нас застой пока в ФХР.

Вы бы хотели, чтобы у нас появилось новое лицо, а не Владислав Третьяк?

Конечно.

«Китайские клубы – своеобразная вещь. Смотреть на китайцев не хочется. Там одни канадцы и американцы играют» Фото: © «Татар-информ»

«Свиньи с Альбиона Туманного. В тумане посидели и пакости делают»

Как думаете, насколько долго будет история с запретом?

Я думаю, сейчас победим и всё. И будет по-другому. Мы балуемся с финнами, со всеми, подстраиваемся под них. Санкции? Они подчиняются, федерации все под себя подложили. Англичане там, как всегда, уши торчат. Сейчас себя показали, что везде они. Свиньи с Альбиона Туманного. В тумане посидели и пакости делают. Пакостная странишка. О чем здесь говорить. Наша операция пройдет успешно, и все будет нормально.

Наверняка у вас есть знакомые, родственники, друзья на Украине, как поменялись отношения с ними?

У меня нормально. Есть у меня два человека, но они нормально относятся, они и живут в Киеве. Они наших ждут. Не могу говорить, потому что там очень жестко с этими вещами, поэтому только поддержка. Сейчас нет связи. Общались последний раз недели полторы назад.

Как думаете, Россия до Киева дойдет?

Я же не в генштабе. Мое желание – дойти до конца, взять Киев и Львов тоже.

«Если травм не будет, Овечкин побьет рекорд Грецки»

«Если травм не будет у Саши, то, естественно, он побьет рекорд Грецки. Но я думаю, много чего применят, чтобы он не забил, к сожалению» Фото: fhr.ru

Овечкин в НХЛ гонится за бессмертным рекордом Грецки. Как считаете, достанет?

У него еще контракт четыре года. За три года у него хватит времени догнать. Если травм не будет у Саши, то, естественно, он побьет рекорд Грецки. Но я думаю, много чего применят, чтобы он не забил, к сожалению.

Овечкина можно считать величайшим российским хоккеистом всех времен?

Как бомбардира, да.

И с советскими игроками?

Нет, другой хоккей совершенно. Михайлов великий, Харламов был, Борис Петрович, много великих игроков. И Овечкин один из таких великих игроков.