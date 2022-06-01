Артем Лукоянов: «Войны команды с Квартальновым в «Ак Барсе» не было – это полная чушь»

Артем Лукоянов защищает цвета «Ак Барса» с 2011 года и в своей хоккейной карьере никогда не выезжал за пределы Татарстана. Это не помешало ему стать одним из лучших оборонительных форвардов в КХЛ и завоевать с казанским клубом Кубок Гагарина. Один из любимчиков фанатов «барсов» дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Татар-информа».

Артем Лукоянов защищает цвета «Ак Барса» с 2011 года и в своей хоккейной карьере никогда не выезжал за пределы Татарстана

Фото: ak-bars.ru

Наш разговор с Артемом Лукояновым длился не один час и носил предельно откровенный характер. В первой части большого интервью:

- Детали продления контракта Лукоянова с «Ак Барсом» - Интерес уфимского «Салавата Юлаева» к форварду - Конфликт с «диванными экспертами» в соцсетях - Причины провала «Ак Барса» в этом сезоне и роль Квартальнова в этом - Задачи Лукоянова в команде - Реакция на мифы о конфликте Лукоянова и Зарипова с Квартальновым - Вся правда о характере бывшего главного тренера «Ак Барса» - Ожидания Лукоянова от работы с Олегом Знарком в «Ак Барсе» - О нашумевшей аудиозаписи с нецензурными заявлениями Лукоянова и многое другое

«Салават Юлаев» мной интересовался, но для меня главное, чтобы мой клуб «Ак Барс» хотел меня оставить. Это дорогого стоит»

Вы подписали новый контракт. Как прошли переговоры?

Естественно, для меня приоритетом был «Ак Барс». Я почти всю карьеру провел в Казани. Особых затруднений в переговорах не было. Небольшая задержка была связана с тем, что не могли определиться с главным тренером. Понятно, что игроков подписывают, учитывая мнение наставника – нужен ему хоккеист или нет. Поэтому не только я ждал своего контракта, все были в режиме ожидания. В общем, мы быстро договорились и меня все устроило. Поэтому не рассматривал варианты с переездом в другие города.

«Действительно, были предложения. Команд много, но таких условий, как в «Ак Барсе», наверное, единицы. К тому же Казань – это бренд, клуб является одним из самых титулованных в нашем хоккее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Насколько я знаю, были другие предложения: мне сообщали, что интересовался даже «Салават Юлаев». Это правда?

Действительно, были предложения. Команд много, но таких условий, как в «Ак Барсе», наверное, единицы. К тому же Казань – это бренд, клуб является одним из самых титулованных в нашем хоккее. Поэтому все мечтают здесь играть.

А так да, 3-4 команды предлагали мне контракт. «Салават» среди них был, но мы особо не углублялись в конкретику, поскольку «Ак Барс» для меня был в приоритете. Сам я в переговоры не входил, занимался мой агент. «Автомобилист» тоже интересовался, предлагал идентичные условия контракта. Но для меня главное, чтобы мой клуб «Ак Барс» хотел меня оставить. Это дорогого стоит. Лично я разговаривал только с «Ак Барсом».

В чем черпаете мотивацию продолжать карьеру, в которой вы уже очень многое выиграли?

Я не считаю, что 33 года тот возраст, когда такие мысли вообще уместны. Да, последние сезоны после чемпионства, может быть, не особо задались. Карьера не то что вниз пошла… Просто жалко эти годы, что ту команду не сохранили. Многое поменялось – одни ушли, другие пришли. Тренера поменяли, хотели вдохнуть в клуб новую жизнь, но не совсем получилось. У меня тоже в последние годы травмы пошли, тот же ковид.

А насчет мотивации: хочется еще выиграть со своим клубом Кубок Гагарина, достичь чего-нибудь. Это мое любимое дело, кроме хоккея, по сути, ничего я не умею. Но очень расстраивает, когда не достигаешь больших результатов в плей-офф. Самое обидное – это вылет в первом раунде. Для меня вылет на 1-2-й стадиях – это год насмарку. А свои личные статистические заслуги уходят на второй план.

«Я уже давно вышел из того возраста, когда меня волновало, что пишут обо мне в соцсетях»

Вы восьмой форвард «Ак Барса» по результативности в завершившемся сезоне. И это при том, что играете в четвертом звене и не выходите в большинстве. Не удивляет критика в ваш адрес, которую можно прочесть в соцсетях?

«Понимаю, что часть болельщиков положительно оценивают мой вклад в команду, есть и критика. Это их дело – обсуждать, обзывать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я уже давно вышел из того возраста, когда меня волновало, что пишут обо мне в соцсетях. Понимаю, что часть болельщиков положительно оценивают мой вклад в команду, есть и критика. Это их дело – обсуждать, обзывать. Специально создаются группы такие диванных экспертов, которые поливают команду. Придумывают себе составы, решают, кого в запас сажать, это нормальное явление.

Болельщиков, которые всегда с клубом, я всех знаю. Тот же фан-клуб. С ними я всегда говорю, могу что-то объяснить и рассказать. И они также могут ко мне спокойно обратиться. А на критику в интернете я не буду распыляться. Мне нужно играть, доказывать на льду, а свою работу я знаю.

А именно?

Понятно, что каждый нападающий хочет играть результативно – забивать и отдавать. Но в команде у каждого свои задачи. Люди, далекие от хоккея, не могут понять ощущения, когда шайбы прилетают тебе в любые части тела. И тебе просто некогда думать, что будет с твоим здоровьем после хоккея. И это при том, что есть семья, дети.

Я считаю, что свою работу в меньшинстве делаю на отлично в паре с Мишей Глуховым. Старались не пропускать. Да, не все получалось в формате 5 на 5. А что касается моей результативности, то я не думаю, что когда-то был каким-то голеадором. И потом, если у кого-то по итогу на 3-4 очка больше, чем у меня, то они-то играли в большинстве.

«Как Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал, это работа не видная, зато хорошо оплачиваемая»

На момент перехода в «Ак Барс» вы были лучшим снайпером в ВХЛ в составе «Нефтяника».

«Хоккеиста, который ложился лицом под шайбы, мало кто похвалит. Как Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал, это работа не видная, зато хорошо оплачиваемая» Фото: © «Татар-информ»

Там у меня была другая роль. В «Ак Барсе» от меня увидели больше толка в ином качестве. Черновую работу на льду не особо видно. Да, кто разбирается в хоккее, конечно, увидит. Но большинству непонятно. Они не видят человека, который после матча пришел в раздевалку весь в синяках. Но они видят игрока, который забил две шайбы, а команда проиграла. И часть болельщиков скажет, что бился на льду лишь тот, кто забил эти голы. А хоккеиста, который ложился лицом под шайбы, мало кто похвалит. Как Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал, это работа не видная, зато хорошо оплачиваемая.

Да, не случайно топ-чеккеры НХЛ входят в число самых богатых хоккеистов лиги.

Согласен. Для меня моя личная статистика по голам и передачам всегда была на втором плане. Если я не забил, а команда выиграла – отлично, если я еще и забил – то вообще супер.

«Вылет в первом раунде? Безусловно, провал»

Давайте о наболевшем: вылет в первом раунде – это провал для «Ак Барса». В чем причины?

Безусловно, провал. Наверное, неправильно будет заявлять, что точно знаю причины. Могу лишь сказать свое мнение. В этом сезоне у нас была большая ставка на молодых игроков, которые себя в предыдущем плей-офф очень хорошо себя проявили. Но очень тяжело стать лидером в команде, не каждый может с этим справиться. Важно, чтобы с ними были опытные снайперы. В прошлом году у нас были Да Коста, Доус. Молодым это помогало. Я то что им могу показать? Только как в меньшинстве играть (смеется). В общем, в этом году ставка была на молодых, но не получилось у них чуть-чуть. Наверное, неправильно перекладывать на них всю ответственность. Вроде активность была весь сезон, что-то бегали, бросали… Но не было какой-то постоянной и основательной модели игры, которая позволяла бы нам выдавать серии побед. Не было ровного движения по сезону – постоянные скачки, падения, подъемы. В итоге вышли в первом раунде на хорошего соперника.

«В этот раз «Авангард» на самом деле ничего особенного не показал. В прошлом плей-офф у них состав был гораздо более ярким» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Авангард» по последним свиданиям в плей-офф злой гений «Ак Барса»?

В этот раз «Авангард» на самом деле ничего особенного не показал. В прошлом плей-офф у них состав был гораздо более ярким. Сейчас же они просто строго выполняли тренерские задания Боба Хартли, и этого им хватило. Ничего лишнего они не делали, играли очень просто.

Ранее в «Ак Барсе» тоже было четкое разделение ролей, одни отвечали за созидание, другие за разрушение. При такой модели больше шансов побеждать в плей-офф, чем как в этом сезоне, было в «Ак Барсе». Вроде есть сыгранные бригады меньшинства, а тут раз, и в плей-офф временами выходят совсем другие хоккеисты. Тут вообще сложно что-то сказать, наверное, на льду все видно было.

«У нас в этом сезоне и второго звена не было – все равны. Были группы игроков, состоящих из четырех звеньев»

Многие называют вылет от «Авангарда» тренерским поражением Дмитрия Квартальнова. Вы как считаете?

Это неправильно будет с моей стороны обвинять в чем-то главного тренера. Наставник задает канву, как играть, а на лед выходим мы. Даже если бы и была вина Дмитрия Вячеславовича (Квартальнова), то у меня язык не повернется говорить об этом.

«Наставник задает канву, как играть, а на лед выходим мы. Даже если бы и была вина Дмитрия Вячеславовича (Квартальнова), то у меня язык не повернется говорить об этом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За все годы работы Квартальнова в Казани у «Ак Барса» не было сильного звена. Оно вроде досталось в наследство от Билялетдинова, но от тройки быстро ничего не осталось. Это было проблемой?

Тяжело припомнить. Разве что Доус, Да Коста решали. Особенно в большинстве. Мы понимали, что сохраним свои ворота в меньшинстве, а в большинстве они забьют. Это был успех…

Но это в регулярке.

Да, в регулярке. И все же. А когда нет первого звена, действительно тяжело любой команде выиграть. Ну а кроме сочетания Да Косты и Доуса, я действительно не помню у нас первого звена в последние сезоны. Наверное, можно сказать, что в этом действительно была проблема. Можно сказать, что у нас в этом сезоне и второго звена не было – все равны. Были группы игроков, состоящих из четырех звеньев.

«Не могу назвать ни одного легионера «Ак Барса», более достойного, чем Азеведо»

Команду покинули такие лидеры, как Азеведо, Галиев, Яруллин, и так далее. Из чемпионского состава остались вы, Глухов, Лямкин и Бурмистров. Почему такое произошло?

Это вопрос не ко мне, а больше к селекционерам. Но мы не успели обернуться, как все растворилось куда-то. Жалко, конечно, что такие хоккеисты покинули «Ак Барс». Понятно, что мы общались, но только они имеют право рассказывать или нет, почему они приняли такое решение. Я не имею права за них что-то говорить.

«Что касается потерь, то в первую очередь это Азеведо. Он один из главных творцов чемпионства в 2018 году. Вот сколько я играю в «Ак Барсе», Ази был лучшим среди всех иностранцев клуба» Фото: © «Татар-информ»

Есть распространенная версия, что они не хотели играть у Квартальнова в команде.

Повторюсь, думаю, этот вопрос стоит задать им. А что касается потерь, то в первую очередь это Азеведо. Он один из главных творцов чемпионства в 2018 году. Вот сколько я играю в «Ак Барсе», Ази был лучшим среди всех иностранцев клуба. Иностранец-русский, так можно сказать (смеется). Он был хорош при любом тренере и системе – забивает, отдает, силовая борьба, может подраться. Шайбу на себя принять всегда готов был. Это был человек с большой буквы, настоящий лидер команды. Как раз его, может, и не хватило нам в финале Восточной конференции против «Авангарда» в плей-офф прошлого года. Не могу назвать ни одного легионера «Ак Барса», более достойного, чем Азеведо.

«Если Зарипов что-то отвечал Квартальнову, то Данис может, почему нет?»

В среде журналистов и отдельных болельщиков ходят мифы, что вы и Зарипов разлагали коллектив, «сливали» Квартальнова. Поясните?

Я вообще не понимаю, кто, откуда и с чего это всё взял. Мое воспитание вообще не позволяет возражать что-то тренеру. Если наставник говорит, как надо делать, нужно просто сидеть и молчать, а потом выполнять задачу на льду.

А если Данис (Зарипов) что-то отвечал главному тренеру, то Данис может, почему нет? Он звезда, большой игрок. Не просто так выиграл пять Кубков Гагарина. Может, он хотел, чтобы к нему прислушивались, и хотел помочь тренерам, что-то подсказать. Но разложения команды или какой-то войны с Квартальновым в «Ак Барсе» не было. Это вообще полная чушь. И не было никогда такого в моей, да и его практике, чтобы конфликтовать или тем более «сливать» тренера.

«Может, он хотел, чтобы к нему прислушивались, и хотел помочь тренерам, что-то подсказать. Но разложения команды или какой-то войны с Квартальновым в «Ак Барсе» не было» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эти домыслы, наверное, пошли из-за того, что Данис не все матчи играл. И показывали видео, где он с тренером пререкается. Но все это рабочие моменты, которые возникают почти у всех хоккеистов по ходу матчей. Это во-первых. А во-вторых, если и были какие-то отдельные моменты у Зарипова с Квартальновым, то в этом команда никакого участия не принимала. И вообще за пределы самого Даниса и Дмитрия Вячеславовича подобные вещи не выходили. И в состав Зарипов не проходил совсем по другим причинам, никакого конфликта не было.

«Диалог с нашумевшей аудиозаписью случился еще в сентябре-октябре. Странно, что тему вдруг после сезона вспомнили»

Но есть странная вещь – подобные разговоры и активизация обсуждения нашумевшей аудиозаписи с вашим нецензурным обращением к некому болельщику происходила тогда, когда обсуждалось ваше продление контракта. Недавно было обострение – перед продлением контракта с Данисом Зариповым. Кто-то посчитает это теорией заговора. А вы?

Я не знаю, но все может быть. Мне говорили про это аудио. Но это сообщение было послано не болельщикам, а конкретному человеку, который, не выбирая выражений, буквально засирал всю команду. Причем это было в сентябре или октябре, странно, что тему вдруг после сезона вспомнили. Мне прислали видео, в котором нас очень нелицеприятно называли, и я ответил. Нервы все-таки не железные, и играли мы в тот момент очень плохо. Я и сказал, что не собираюсь перед ними отчитываться, есть болельщики, которых я знаю, которые ходят на хоккей. А этим диванным экспертам я что буду говорить, за что я деньги получаю? Ко мне обращался человек: «Зачем ты так выразился?» Я ему сказал – можешь приехать, я тебе все то же самое в лицо повторю. И объясню лично, почему я сказал именно так. Люди, понимающие в хоккее, конечно, все поняли, зачем я так сказал. Это было адресовано не болельщикам, а людям, которые специально поливают грязью команду! И непонятно, почему человек, которому я это аудио отправил, выложил все это на общее обозрение. Тоже, наверное, с головой не все в порядке.

«Мне прислали видео, в котором нас очень нелицеприятно называли, и я ответил. Нервы все-таки не железные, и играли мы в тот момент очень плохо» Фото: © «Татар-информ»

«Квартальнов как человек хороший. Да, порой срывается на играх, нервничает. Но его можно понять, он просто горит желанием выиграть трофей»

Последний вопрос про Квартальнова. Многие считают, что он хороший тренер, но не для топ-клубов. Вы как считаете?

Я не думаю, что в «Ак Барс» могут пригласить не топ-тренеров, здесь случайных пассажиров не бывает. Все его знают как хорошего тренера. Он и в ЦСКА работал. Да, у него не получилось выиграть трофеев. Но все равно он остается одним из лучших в КХЛ. Он очень большую дорогу молодым всегда дает. Как человек он хороший. Да, порой срывается на играх, нервничает. Но его можно понять, он просто горит желанием выиграть трофей. И всегда чего-то не хватает. Плохого о нем ничего не могу сказать.

А вам и другим старожилам «Ак Барса» не было тяжело перестраиваться после спокойного Билялетдинова на импульсивного Квартальнова?

Понятно, что у каждого тренера своя манера, и хоккеистам надо перестраиваться. Это было в первом сезоне, на второй год стало легче. Мы уже понимали требования Дмитрия Вячеславовича и его манеру общаться. Если тренер нервничает, то не надо беспокоиться об этом. Он не злой – пройдет время, он остынет и можно нормально поговорить.

«Да, у него не получилось выиграть трофеев. Но все равно он остается одним из лучших в КХЛ. Он очень большую дорогу молодым всегда дает. Как человек он хороший» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я немного поработал со Знарком в сборной, знаю, какой он человек»

«Ак Барс» вскоре возглавит Олег Знарок. Что знаете и думаете об этом специалисте?

Олега Валерьевича мы все знаем. В сборной работал, СКА, «Динамо» – со всеми выигрывал титулы. Он один из лучших тренеров КХЛ. Я немного поработал под его руководством в сборной России, знаю, какой он человек. Он тоже максималист с большими задачами. Нас уже попросили подготовиться к сборам на 100 процентов. Задачи останутся те же, но команда серьезно обновляется. Думаю, следующий сезон будет интересным.

Послезавтра спортивная редакция «Татар-информа» опубликует вторую часть большого интервью с Артемом Лукояновым, из которой вы узнаете о его дружбе с Данисом Зариповым, совместной работе с Зинэтулой Билялетдиновым и секретах успехов этого специалиста. А также о «Рубине», «Спартаке» и футбольной «карьере» самого Лукоянова и многом другом.