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Спорт
1 июля 2022  10:43
Артур Халилуллов

Валиуллин назвал причины назначения Олега Знарка главным тренером «Ак Барса»

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Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером казанского клуба. Функционер уверен, что новый тренерский штаб сможет решить главную задачу.

«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным. Считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава для выполнения главной задачи», – цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Сегодня Олег Знарок  стал 20-м главным тренером в истории «Ак Барса», контракт со специалистом и новым тренерским штабом подписан на 1 год.

Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр БойковАлександр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

#олег знарок #Марат Валиуллин #Ак барс #кхл #хоккей
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