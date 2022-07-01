Валиуллин назвал причины назначения Олега Знарка главным тренером «Ак Барса»
Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером казанского клуба. Функционер уверен, что новый тренерский штаб сможет решить главную задачу.
«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным. Считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава для выполнения главной задачи», – цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».
Сегодня Олег Знарок стал 20-м главным тренером в истории «Ак Барса», контракт со специалистом и новым тренерским штабом подписан на 1 год.
Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.