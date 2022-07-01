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Спорт
1 июля 2022  10:35
Артур Халилуллов

Олег Знарок отреагировал на официальное назначение главным тренером «Ак Барса»

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Новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал свое назначение наставником казанского клуба.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в "Ак Барс". Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», – приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».

Сегодня Олег Знарок  стал 20-м главным тренером в истории «Ак Барса», контракт со специалистом и новым тренерским штабом подписан на 1 год.

#олег знарок #Ак барс #кхл #хоккей
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