Олег Знарок отреагировал на официальное назначение главным тренером «Ак Барса»

Новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал свое назначение наставником казанского клуба.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в "Ак Барс". Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», – приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».

Сегодня Олег Знарок стал 20-м главным тренером в истории «Ак Барса», контракт со специалистом и новым тренерским штабом подписан на 1 год.