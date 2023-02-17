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Херш заявил о колоссальных последствиях для США от подрыва «Северных потоков»
Последствия взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для Соединенных Штатов будут колоссальны. Об этом заявил считающий произошедшее диверсией США американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
«Политические последствия будут для нас колоссальны. [Президент США Джо] Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование, продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе <…>», — заметил публицист.
По мнению Херша, речь идет о долгосрочной перспективе — «вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО». При этом он уверен, что конфликт на Украине решится не в пользу стороны, которую поддерживают Штаты.
Ранее Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.
В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь сказал об отсутствии у него сведений, кто именно осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах.
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