Хегсет допустил полномасштабную операцию США в Венесуэле

Военный министр США Пит Хегсет

Фото: официальный портрет

Соединенные Штаты не исключают проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS военный министр США Пит Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что американские военные по-прежнему находятся в Карибском бассейне в состоянии боевой готовности.

При этом Хегсет заметил, что для захвата Президента Венесуэлы Николаса Мадуро не следовало уведомлять Конгресс заранее, о чем, по его словам, «ясно дал понять» Государственный департамент.

Однако, уточнил министр, если американским военным придется предпринимать на территории Венесуэлы дополнительные усилия, им потребуется привлечь к процессу Конгресс.

Накануне Президент США Дональд Трамп сообщил во время пресс-конференции, что американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент Дельси Родригес будет исполнять указания Вашингтона.

Вместе с тем американский лидер заверил, что Штаты допускают расширение военного вмешательства. «Мы не боимся появления [в Венесуэле] сухопутных войск», – сказал он.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта», высадку с вертолетов прикрывали более 150 самолетов и беспилотников.

Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб. Вместе с тем в Венесуэле погибло как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

Задержанных политиков доставили на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезли в Нью-Йорк. Там их поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.