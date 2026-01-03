news_header_top
Политика 3 января 2026 21:50

Трамп заявил о желании быстро вывести войска из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы быстро вывести силы США из Венесуэлы, однако этот процесс потребует времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел сделать это быстро, но на это потребуется время, необходимое для восстановления (страны – Прим. ред.)», – сказал Трамп.

Американский Президент в субботу заявил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле и сообщил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

