Общество 3 января 2026 12:42

Трамп: Армия США успешно провела удар по Венесуэле, Мадуро вывезен из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США успешно провела удар по Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», – пишет Трамп в Truth Social.

Он также сообщил, что операция была проведена совместно с органами правопорядка США, а все остальные детали он сообщит позднее на пресс-конференции в своей резиденции.

#Дональд Трамп #мадуро николас #Венесуэла
