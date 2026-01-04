СМИ: Мадуро перевезли в следственный изолятор

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вероятно, перевезли в изолятор временного содержания, расположенный в Бруклине, где он будет ждать суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом изоляторе Мадуро будет ждать суда, который, по сообщениям ряда западных СМИ, запланирован уже на 5 января.

Напомним, что вчера в Каракасе были зафиксированы мощные взрывы, после чего Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесли удары по столице Венесуэлы, а Мадуро с женой были задержаны и тайно вывезены за пределы государства.