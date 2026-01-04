Верховный суд Венесуэлы признал вице-президента Родригес и. о. главы государства

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал исполнительного вице-президента Дельси Родригес временно исполняющим обязанности главы государства из-за захвата американцами лидера страны Николаса Мадуро. Об этом заявила председатель Конституционной палаты Верховного суда Карислия Беатрис Родригес в эфире телеканала VTV.

«В свете исключительной ситуации <...> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности Президента <...>, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации», – пояснила глава Конституционной палаты ВС (цитата по РИА Новости).

Согласно статье 234 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, в отсутствие Президента страны власть переходит к вице-президенту исполнительной ветви власти на срок до 90 дней. Национальная ассамблея (однопалатный парламент страны) может продлить этот период еще на 90 дней.

Накануне Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции, что американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент Дельси Родригес будет исполнять указания Вашингтона.

Сама Родригес после этого выразила уверенность, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, и потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену Силию Флорес. Она также назвала захваченного американцами политика единственным законным главой государства, передавал телеканал Telesur.

Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными в ночь на 3 января в ходе военной операции (участие в ней принял отряд спецназа «Дельта»). Они были доставлены на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезены в Нью-Йорк.

Там задержанных политиков поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих подобных учреждений в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

В результате операции США в Венесуэле погибло как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника. Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб.