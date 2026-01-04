Верховный суд Венесуэлы признал вице-президента Родригес и. о. главы государства
Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал исполнительного вице-президента Дельси Родригес временно исполняющим обязанности главы государства из-за захвата американцами лидера страны Николаса Мадуро. Об этом заявила председатель Конституционной палаты Верховного суда Карислия Беатрис Родригес в эфире телеканала VTV.
«В свете исключительной ситуации <...> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности Президента <...>, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации», – пояснила глава Конституционной палаты ВС (цитата по РИА Новости).
Накануне Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции, что американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент Дельси Родригес будет исполнять указания Вашингтона.
Сама Родригес после этого выразила уверенность, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, и потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену Силию Флорес. Она также назвала захваченного американцами политика единственным законным главой государства, передавал телеканал Telesur.
Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными в ночь на 3 января в ходе военной операции (участие в ней принял отряд спецназа «Дельта»). Они были доставлены на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезены в Нью-Йорк.
Там задержанных политиков поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих подобных учреждений в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.
В результате операции США в Венесуэле погибло как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника. Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб.