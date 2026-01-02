news_header_top
Политика 2 января 2026 13:47

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если власти исламской республики используют стрельбу для их разгона. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Если Иран откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих <…>, США придут им на помощь. Мы полностью вооружены и готовы действовать», – написал Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

В ответ на заявление Президента США секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани заметил в социальной сети X (прежде Twitter), что Трамп должен понять: «любое американское вмешательство во внутренние дела [Ирана] может привести к хаосу в регионе и навредить интересам Соединенных Штатов».

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря – после резкого падения курса иранского риала. Агентство Fars сообщает о троих погибших и 17 пострадавших во время беспорядков, газета The Wall Street Journal – о как минимум пятерых погибших.

#Иран #акции протеста #Дональд Трамп
