Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если власти исламской республики используют стрельбу для их разгона. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Если Иран откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих <…>, США придут им на помощь. Мы полностью вооружены и готовы действовать», – написал Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

В ответ на заявление Президента США секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани заметил в социальной сети X (прежде Twitter), что Трамп должен понять: «любое американское вмешательство во внутренние дела [Ирана] может привести к хаосу в регионе и навредить интересам Соединенных Штатов».

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря – после резкого падения курса иранского риала. Агентство Fars сообщает о троих погибших и 17 пострадавших во время беспорядков, газета The Wall Street Journal – о как минимум пятерых погибших.