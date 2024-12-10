Хабибуллин о МСУ: Некоторые вопросы в публичную плоскость так и не вынесли

Федеральный законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении 12 декабря. Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Нам предстоит очень большая работа по законодательству о местном самоуправлении. К сожалению, некоторые вопросы в публичную плоскость так и не вынесли. В одной из основных статей, 32-й, буквально за два дня произошли существенные изменения. Было три формы полномочий — непередаваемые, передаваемые с муниципалитетов республике, с республики… Там так решили, сейчас пытаемся разобраться», — рассказал депутат на заседании парламентского комитета.

По словам Хабибуллина, Госсовет по этому вопросу постоянно контактирует с депутатами Госдумы, избранными от Татарстана. «Пока нас успокаивает то, что переходный период, который будет заложен в законе, позволит нам в следующем году провести муниципальные выборы по старой схеме, то есть по двухуровневой системе. А дальше, как говорится, война план покажет», — отметил он.

Парламентарий добавил, что в законопроекте есть моменты, которые «уже прописаны и наверняка будут приняты». Новый федеральный закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. А с 1 января 2027 года Госсовет Татарстана должен будет привести в соответствие с ним республиканское законодательство о местном самоуправлении, уточнил он.

«То есть с 2027 года будем работать над новым законом о местном самоуправлении в Татарстане. Очень много изменений предстоит. Конечно, хочется верить в чудо. При желании любой регион может перейти на одноуровневую систему. Казалось бы, что еще нужно. 20 регионов посчитали нужным это сделать. Но только нет ни одного конкретного ответа: что же от этого получат наши жители и какой результат хотят получить?» — констатировал председатель комитета.

В разговоре с журналистами Хабибуллин заметил, что в некоторой степени мнение Татарстана учтено — в части переходного периода, который заложен. «Нельзя в такой большой стране, как Россия, одним днем поменять всю систему, тем более работающую и имеющую положительный опыт. Одним махом всё убрать. Это же где-то дальнейшая судьба людей, которые были избраны всенародно в сельских поселениях», — подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что у субъектов РФ есть право внесения законодательной инициативы. Поэтому он не исключил, что парламент республики в дальнейшем будет вносить поправки в принятый закон.

«Всё будет зависеть от конечного варианта — принятого закона. Будем ориентироваться. Сейчас трудно говорить вперед, потому что нужно вычитывать закон и проецировать его на свою территорию. Самое главное — от принятого федерального закона должна быть польза для жителей, чтобы условия их проживания не ухудшались, в том числе по организации власти на местах», — сказал он.

Хабибуллин упомянул, что в 131-й закон о местном самоуправлении было внесено более 200 поправок, а в 414-й закон об общих принципах организации публичной власти — более 20. «Поэтому нельзя отрицать, что будут подготовлены те или иные предложения, исходя из практики», — заключил он.

Федеральным законопроектом предлагается все сельские и городские поселения объединить с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать.