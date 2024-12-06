Минниханов: Мы просим, чтобы сохранились оба варианта МСУ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ) должен предусматривать возможность как введения одноуровневой, так и сохранения двухуровневой системы. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью газете «Ведомости».

«Знаете, есть [будущий] федеральный закон. Посмотрим, в каком виде его примут. Мы просили, чтобы были оба варианта», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Будет федеральный закон. Мы будем его выполнять. У нас есть одна просьба — чтобы обе схемы поработали, а потом уже решили, какая из них лучше», — пояснил он.

По мнению Раиса РТ, «время покажет, какой путь правильный». Пока проект новеллы предполагает введение для всех регионов после завершения в феврале 2035 года переходного периода одноуровневой системы МСУ и упразднение двухуровневой.

Изначально предполагалось, что переходный период продлится до января 2028 года, но в том числе из-за позиции властей РТ рабочая группа по подготовке ко второму чтению новой редакции закона о МСУ решила продлить его.

«Мы идем навстречу Татарстану, поэтому и предлагаем переходный период до 2035 года, с тем чтобы два варианта работали до этого времени», — заявил в свою очередь председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Именно он и возглавляющий соответствующий комитет Совета Федерации Андрей Клишас являются соавторами законопроекта.

На прошлой неделе Рустам Минниханов, выступая на пятом заседании Государственного Совета РТ VII созыва, высказал мнение, что регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет. «Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя», — сказал он тогда.

Госсовет Татарстана подготовил почти 59 дополнений к законопроекту, из них 25 касаются именно поддержки двухуровневой системы местного самоуправления. При этом большинство поправок не были одобрены.

Всего Комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки и рекомендовал отклонить 395. Второе чтение законопроекта намечено на 11 декабря.